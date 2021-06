Le 21 juin ‘doit être retardé de quelques semaines pour arrêter le nouveau mutant’ ⋆ .

De nombreux experts ont averti Boris Johnson de retarder la « journée de la liberté » le 21 juin (Photo : Shutterstock/.)

La journée de la liberté au Royaume-Uni doit être retardée de «quelques semaines» pour éviter l’émergence d’un virus mutant à propagation encore plus rapide, a averti un important conseiller scientifique du gouvernement.

Le professeur Ravi Gupta, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), est devenu le dernier d’une série croissante d’experts à déconseiller fortement la levée de toutes les restrictions le 21 juin.

Alors que le programme de vaccination du pays a fonctionné « incroyablement bien », il est encore trop tôt « pour mettre le vaccin directement contre le virus », a-t-il averti aujourd’hui.

L’assouplissement du 17 mai pourrait déjà entraîner “beaucoup” d’admissions à l’hôpital et un mois de retard pourrait avoir un impact significatif sur la bataille du pays contre Covid, a-t-il ajouté.

Cela survient alors que de nombreux autres scientifiques exhortent Boris Johnson à repousser l’assouplissement prévu, alors que le NHS pourrait être soumis à une pression extrême par la nouvelle variante indienne.

S’adressant à Good Morning Britain d’ITV, le professeur Ravi Gupta a déclaré: “Même un mois de retard pourrait avoir un impact important sur l’issue finale de cela.”

Il a poursuivi: «Tant que c’est clair pour les gens, ce n’est pas une extension illimitée du verrouillage mais en fait juste une réévaluation, ce serait réaliste.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

“ Parce que nous n’avions pas prévu la variante 617.2 lorsque la feuille de route initiale a été faite, et en fait, les choses se sont très bien passées, à l’exception du fait que nous avons cette nouvelle variante pour compliquer les choses.

“Nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’un virus qui s’adapte, et face aux vaccins, il finira par produire des mutations pour les éviter encore plus, et nous pourrions alors être dans une situation encore plus précaire après cela.”

On pense que les ministres envisagent de maintenir certaines mesures en place, notamment l’utilisation de masques faciaux et une commande de travail à domicile.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();