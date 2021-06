Le 21 juin toujours ON ! Matt Hancock déclare que « les jabs fonctionnent » en citant de nouvelles données hospitalières | Politique | Nouvelles

Dans une mise à jour qui augmentera la pression sur les ministres pour qu’ils s’en tiennent au 21 juin pour l’étape 4 de la feuille de route de Boris Johnson hors du verrouillage, le secrétaire à la Santé a déclaré que la grande majorité des hospitalisations dues au coronavirus provenaient de ces personnes qui n’avaient pas encore reçu de vaccin. Les scientifiques ont demandé au gouvernement de retarder le dernier pas vers la normalité en raison d’une augmentation des cas de coronavirus à travers le pays.

Au cours des sept derniers jours, le nombre de cas de virus a augmenté de 49% avec 5 341 nouvelles infections enregistrées hier.

On craint que la mutation – officiellement connue sous le nom de souche Delta – soit plus résistante aux vaccins déployés à travers le pays.

Mais de nouvelles données indiquent que les jabs travaillent à prévenir les infections graves.

Hancock a déclaré: “Au 3 juin, les données montrent que sur les 12 383 cas de la variante Delta, 464 se sont présentés aux soins d’urgence et 126 personnes ont été admises à l’hôpital.

“Sur ces 126 personnes, 83 n’étaient pas vaccinées, 28 avaient reçu une dose et seulement 3 avaient reçu les deux doses de vaccin.

“Nous devrions tous être rassurés par cela car cela montre que les groupes vaccinés qui constituaient auparavant la grande majorité des hospitalisations sont désormais minoritaires.”

Il a ajouté: “Les jabs fonctionnent, nous devons continuer à avancer pour les obtenir et cela inclut de manière vitale ce deuxième jab qui, nous le savons, offre une meilleure protection contre la variante Delta.”

Plus des trois quarts de tous les adultes au Royaume-Uni ont désormais reçu un premier vaccin contre le coronavirus, avec 40 millions de premières doses administrées.

Plus de la moitié de l’ensemble de la population adulte a également reçu la deuxième injection nécessaire pour assurer une protection maximale.

Cependant, malgré les données positives, le secrétaire à la Santé a refusé d’être tiré au sort à la date du 21 juin car il a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si le déverrouillage pouvait avoir lieu.

Il a déclaré: “Il est trop tôt pour prendre des décisions sur l’étape 4, la feuille de route a toujours été guidée par les données et comme auparavant, nous avons besoin de quatre semaines entre les étapes pour voir les dernières données et d’une semaine supplémentaire pour notifier notre décision .

“Nous évaluerons donc les données et annoncerons le résultat une semaine aujourd’hui le 14 juin.

“Je sais que ces restrictions n’ont pas été faciles et avec notre programme de vaccination évoluant à un tel rythme, je suis convaincu qu’un jour bientôt la liberté reviendra.”

La dernière étape du plan verrait les limites légales de distanciation sociale sur les lieux d’accueil tels que les restaurants et les pubs supprimées et permettrait aux boîtes de nuit de rouvrir pour la première fois depuis le début de la pandémie au printemps dernier.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole officiel de Boris Johnson a semblé indiquer que les données signifiaient que la date du 21 juin était toujours possible.

Il a déclaré: “Il reste toujours qu’il n’y a rien dans les données actuellement pour suggérer que l’étape 4 ne puisse pas aller de l’avant au plus tôt.

“Mais nous devons examiner de très près les données au cours de la semaine à venir, ce qui sera crucial pour décider et vraiment avoir une idée des données, en particulier sur les hospitalisations et si l’excellent programme de déploiement des vaccins a suffisamment rompu ce lien entre l’augmentation des cas, à laquelle nous nous attendions toujours, en particulier après l’étape 3, et celle entraînant par la suite des hospitalisations et des décès. »

Plus à venir…