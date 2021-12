Le 26e joueur de Barcelone à gérer le club

Le retour de Xavi à Barcelone est la 26e fois que le club nomme un ancien joueur pour gérer son équipe. Approfondissons la méthode barcelonaise consistant à utiliser des visages familiers.

Mes Que Un Club.

La devise catalane est devenue synonyme de Barcelone depuis la fin des années 1960, à tel point qu’elle est imprimée dans les sièges de la tribune principale du Camp Nou.

En anglais, cela se traduit par « more than a club ». Mais, ces dernières années, cette institution autrefois fière n’a été qu’une blague.

Des pertes européennes record à la perte de leur plus grand jamais sur un match libre, le Barça est tombé à des niveaux qui semblaient presque impossibles lors de sa dernière levée de la Coupe d’Europe en 2015.

Une grande partie de la responsabilité de ce malaise peut être imputée aux pieds de Josep Bartomeu, dont le règne présidentiel de 2014-2020 peut être caractérisé par une totale incompétence, dans la signature des joueurs, la nomination des managers et la gestion financière du club.

Il suffit de regarder quelques-uns des plus grands noms signés par le Barça pour beaucoup d’argent depuis le record mondial de 220 millions d’euros de vente forcée de Neymar au PSG à l’été 2017 : Ousmane Dembele. Philippe Coutinho. Antoine Griezmann.

L’un d’entre eux a-t-il même eu un léger succès? Il y a bien sûr une myriade de raisons à cela, mais le seul point commun est le manque de planification stratégique de leurs achats.

Où étaient-ils censés s’intégrer à Lionel Messi ? Qui allait mettre dans les durs chantiers ?

En ce qui concerne le siège d’encadrement au Camp Nou, il s’agit plutôt d’un siège chaud avec quatre managers en l’espace de seulement six ans de Bartomeu.

Son dernier rendez-vous était Ronald Koeman, un héros de club des années 90, mais quelqu’un qui n’était pas au niveau requis, bien que pas aidé par le cirque dans lequel il est entré.

Le Néerlandais a finalement été mis au rebut ce mois-ci par le remplaçant de Bartomeu, le retour de Joan Laporta, surveillant de la période dorée du club du milieu à la fin des années 2000.

Le retour de Xavi à Barcelone

Il a remplacé Koeman par une autre légende du club, sans doute l’une des plus grandes sous la forme de Xavi, le fils prodigue de retour après un passage réussi dans le désert qatari avec Al-Sadd – faites-en ce que vous voulez.

En acceptant le poste, Xavi devient le 26e joueur de Barcelone à devenir plus tard leur manager. Oui, vous avez bien entendu – 26e (vingt-sixième !).

Mis en contexte, cela représente un peu plus de 38% des managers au cours de leurs 122 ans d’histoire, et un chiffre plus élevé que les managers employés à la fois par Manchester United et Liverpool.

Au risque désormais d’endormir les lecteurs, les 26 managers ne seront pas tous analysés, cet écrivain s’attaquant à la Barcelone moderne : de l’époque de Johan Cruyff à nos jours.

Mais pourquoi tant d’anciens joueurs ont-ils continué à gérer Los Cules ?

Cela correspond bien à la devise du club, selon laquelle faire partie de Barcelone est plus que faire partie d’un club de football. Le club a longtemps été un pilier du mouvement indépendantiste catalan et était un lieu de refuge pendant le régime fasciste de Franco.

Il semble important que les gestionnaires aient un lien avec la région, d’une manière ou d’une autre.

Cruyff

Maintenant sur Cruyff. Indiscutablement l’une des figures les plus importantes et les plus influentes de l’histoire du jeu, à la fois en tant que joueur et manager.

En termes simples, il a changé la façon dont le jeu était joué.

Premièrement, en tant qu’étudiant et principal partisan de la philosophie Total Football mise en œuvre dans le football néerlandais dans les années 1970 par son mentor, le légendaire entraîneur Rinus Michels.

Cela a eu un effet transformateur, car Cruyff a remporté trois Coupes d’Europe avec l’Ajax de 71-73 et les Pays-Bas ont atteint les finales de Coupe du monde consécutives en 74 et 78, bien que leur homme vedette ne figurerait que dans le premier.

Cruyff déménagera à Barcelone en 1973, rejoignant Michels qui avait signé deux ans auparavant.

Le succès serait quelque peu limité, certainement par rapport à leurs années dorées avec l’Ajax. Cependant, les bases du Barça moderne seraient jetées, alors que Total Football s’imprégnait lentement de l’identité footballistique des géants catalans.

Cruyff suivrait les traces de son professeur dans la gestion, d’abord entraîneur de l’Ajax de 85-88 avant de retourner à Barcelone, où sa carrière sur la ligne de touche est devenue presque aussi légendaire que celle sur le terrain.

À son arrivée, un club endetté et en crise a été hérité : faible affluence, mauvaise ambiance et résultats encore pires – Los Cules n’avait remporté qu’un seul titre au cours des 15 saisons précédentes, terminant 6e l’année précédant le retour de Cruyff.

En prenant des risques, il l’a fait en tant que joueur, un changement de masse a été mis en œuvre alors que Cruyff cherchait à retrouver l’identité qu’il avait aidé à développer dans les années 70.

Immédiatement, il a fait jouer ses nouvelles charges dans le style Total Football. Mais pas seulement l’équipe première, l’équipe B (réserve) aussi, ainsi que toutes les équipes de jeunes.

Ala Will Ferrell dans Blades of Glory, Barcelone jouerait désormais dans un style et un seul.

Le style ou la manière de Barcelone – un style de jeu bien défini, pas seulement un terme vague utilisé par les fans et les managers d’autres clubs : voir United, à la fois Manchester et West Ham.

Cruyff allait également lancer le système de jeunesse du club, le désormais célèbre La Masia, en l’utilisant avec un effet dévastateur. Des joueurs locaux tels que Pep Guardiola, Sergi, Guillermo Amor et Albert Ferrer ont été intégrés à la première équipe aux côtés de stars établies comme Romario, Michael Laudrup et Ronald Koeman.

Cela a rapidement rapporté des dividendes majeurs, alors que le club s’engageait dans la période la plus réussie de son histoire à l’époque avec des honneurs majeurs remportés en Espagne et en Europe.

Cela comprenait quatre titres successifs de la Liga de 91 à 94, la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe en 89 et, plus important encore, la Coupe d’Europe en 92 – les deux victoires continentales viendraient par coïncidence contre l’équipe italienne de la Sampdoria. Il s’agirait de la première capture du club des « Grandes Oreilles », attendue depuis longtemps, étant donné que son rival acharné, le Real Madrid, était six fois vainqueur à ce stade.

Au moment où Cruyff a quitté le camp de Nou en 96, il était l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club, ayant amassé 11 trophées, mais plus important encore, il avait pleinement intégré une philosophie dans le club – chaque manager du Barça a depuis été jugé contre son des principes.

Van Gaal

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un ancien joueur, les deux prochains titres de champion de Barcelone sont tombés sous le règne d’un autre disciple de Total Football sous la forme de Louis Van Gaal, à nouveau attiré loin de l’Ajax.

Ici, l’influence néerlandaise au club est devenue encore plus prononcée, avec tant de joueurs achetés qu’il était surprenant que les couleurs du club ne soient pas passées à l’orange et que les tulipes n’aient pas germé du gazon du camp Nou.

L’équipe nationale semi-néerlandaise a été complétée par Guardiola, Sergi et Luis Enrique et Xavi pour ses débuts. Les quatre hommes seraient capitaines du club à différents moments.

De part et d’autre des deux relais de Van Gaal (’97-00 et ’02-03), un autre ancien joueur aurait un sort pas si réussi en charge – Carlos Rexach.

Rexach, Rijkaard

Le Catalan avait passé la majeure partie de sa vie au club dans une multitude de rôles: joueur, entraîneur de l’équipe B, entraîneur adjoint, manager par intérim à plusieurs reprises, avant de décrocher le gros poste pour une seule saison.

Les bons moments reviendraient alors que Frank Riijkard était à la barre de ’03 à ’08, avec deux autres titres accompagnés de la deuxième Coupe d’Europe du club.

Encore une fois, des diplômés de l’académie comme Lionel Messi, Xavi, Carles Puyol, Andres Iniesta et Victor Valdes seraient fusionnés dans une équipe aux côtés de superstars telles que Ronaldinho, Deco et Samuel Eto’o.

Et vous l’avez deviné, Riijkard était néerlandais, avait joué pour l’Ajax et sous Michels et Van Gaal. Ils avaient un type.

Cependant, à la fin de son mandat, le club s’est retrouvé à la croisée des chemins et avait désespérément besoin d’une nouvelle inspiration.

Le triomphe de Tiki Taka de Pep Guardiola

Entrez Pep Guardiola, peut-être le seul homme à rivaliser avec Michels et Cruyff pour avoir un impact sur la façon dont le jeu est joué.

Un local, une légende, un ex-capitaine mais quelqu’un qui a eu une seule année à la tête de l’équipe B du club avant de prendre les rênes.

Guardiola s’est inspiré de Cruyff et de Van Gaal et a créé « Tiki Taka » – une version mise à jour de Total Football qui serait la clé des périodes dorées de l’Espagne et de Barcelone.

En l’espace de quatre ans seulement, Guardiola a surpassé ses mentors, remportant 14 trophées, dont trois titres de champion au rebond et deux Coupes d’Europe en 2009 et en 2011. Comme Cruyff, ces deux victoires ont été remportées contre une seule équipe – Manchester United, le deuxième succès étant largement reconnu comme la meilleure performance de club du 21e siècle.

Au cours de la même période, l’Espagne dominerait la scène internationale avec des Championnats d’Europe consécutifs et une Coupe du monde assurée – la majeure partie de l’équipe composée des meilleurs de Catalogne. Aucune coïncidence.

Vilanova et Luis Enrique

Après le départ de Guardiola, son travail a été poursuivi par son assistant Tito Vilanova et son ex-coéquipier Luis Enrique.

Vilanova, présenté par Messi comme le premier entraîneur à lui faire confiance dans la formation des jeunes, a réalisé plusieurs réalisations importantes. Son équipe a remporté la Liga avec 100 points, avec une marge record de 15 et a marqué à chaque match.

Toute une formation de départ de diplômés de l’académie a également été alignée contre Levante en novembre 12. Cela montrait une fois de plus le succès exceptionnel de La Masia et témoignait de tout ce que Cruyff avait commencé toutes ces années auparavant.

Vilanova serait contraint de démissionner et est malheureusement décédé après une bataille contre le cancer en ’14.

Enrique interviendrait peu de temps après avec effet immédiat – décrochant le triplé lors de sa première saison, la deuxième du club après 2009, avec sans doute la plus grande ligne de front de l’histoire moderne. MSN – Messi, Suarez, Neymar. Une autre Liga et deux autres Copa Del Rey suivraient avant la sortie d’Enrique en 2017, aux côtés de Neymar.

Valverde, Koeman, Quique Setien

C’est là que les ennuis ont commencé pour Barcelone, comme mentionné précédemment. La mauvaise rotation de l’équipe et la mauvaise gestion financière ont été aggravées par plusieurs nominations managériales inadaptées – deux anciens joueurs d’Ernesto Valverde et Koeman pris en sandwich par Quique Setien.

Pour être juste, Valverde a remporté deux La Ligas mais a supervisé les effondrements européens contre Roma et Liverpool.

Koeman était tout simplement le mauvais homme au mauvais moment, une légende du club limogé malgré le but vainqueur en finale de la Coupe d’Europe – ça vous dit quelque chose ?

Le retour de Xavi à Barcelone : beaucoup à faire

Xavi monte maintenant au créneau, avec son club au plus bas. Un budget de transfert limité et des contraintes salariales n’aideront pas, mais il n’a pas le pire casting de soutien – des starlettes et bientôt des superstars dans le bien nommé Gavi, Pedri et Frenkie De Jong, l’évasion de l’EURO 2020, signé de, roulement de tambour s’il vous plaît, Ajax.

Il a également ramené la légende du club Dani Alves, 38 ans, en tant que lieutenant sur le terrain aux côtés de ses anciens coéquipiers Gerard Pique, Jordi Alba et du capitaine du club Sergio Busquets.

Un autre ancien partenaire de course, Sergi, supervise l’équipe B et le précédent mentionné Joan Laporta est dans la suite du président.

Il y a même un Cruyff à bord – le fils de Johan, Jordi, du nom du saint patron de la Catalogne, a été nommé directeur sportif du club l’été dernier.

Remonter le temps ? Peut-être.

Messi reviendra-t-il en conséquence? Qui sait, mais il fait déjà du bruit pour revenir aider une fois ses journées de jeu terminées.

Mais quel style Xavi implémentera-t-il ? Il a dit qu’il voulait que l’équipe joue « un bon football et obtienne de bons résultats ». Genius !

Blague à part, c’est un homme fortement influencé par tous ceux qui l’ont précédé, ayant joué sous Van Gaal, Guardiola et Enrique. Quelqu’un qui ramènera le style Barca au Camp Nou.

Il est le dernier sur le trône de la lignée de Cruyff – un scénario de succession qui pourrait rivaliser avec l’émission de télévision à succès.

La seule chose qui ne va pas, c’est qu’Iniesta ne se tient pas à côté de lui en tant que co-manager. Tant pis.

Vamos.

