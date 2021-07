Le 29 août, dans ma ville, vous assisterez à une chaise de boxe. Il ne tiendra pas plus de trois tours

LOS ANGELES (14 juillet 2021) – Le boxeur professionnel et superstar mondiale Jake “The Troubled Kid” Paul et l’ancien champion de l’UFC Tyron “The Chosen One” Woodley se sont retrouvés face à face lors d’une conférence de presse à Los Angeles ce mardi pour que les deux boxeurs battre leur prochain match de boxe professionnelle. Ce concours fera la une de l’événement SHOWTIME PPV le dimanche 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio.

Lors de la conférence de presse, Paul et Woodley parient que le perdant du combat devra se faire tatouer le nom de l’adversaire sur son corps ! Vous pouvez les voir régler les termes de leur pari particulier ICI.

La conférence de presse de mardi a également réuni deux stars latines de la boxe féminine telles que la portoricaine Amanda “La Verdadera” Serrano, championne du monde poids plume WBC/WBO et championne des poids super coq, et la mexicaine Yamileth Mercado, qui se démarquera dans le cadre de la carte préliminaire télévisée .

Toute l’action de l’événement médiatique d’aujourd’hui a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube de SHOWTIME Sports et la chaîne YouTube de Jake Paul.

C’est ce qu’avaient à dire les participants à la conférence de presse ce mardi sur le célèbre The Novo à LA Live :

JAKE PAUL

« J’ai vu la peur dans ses yeux. J’ai vu un homme qui s’est battu pour de l’argent. Il n’a plus vraiment d’esprit combatif. Il a été battu à plusieurs reprises et sera mis à la retraite par un boxeur pro Disney/YouTube comme moi.

« Vous n’avez jamais eu un combat comme celui-ci. Vous savez que toute la communauté des arts martiaux mixtes compte sur vous pour m’assommer, mais vous n’avez jamais été dans un combat aussi pertinent. Que se passera-t-il lorsque vous perdrez contre Jake Paul ? Vous serez la risée d’Internet.

«Ce sera de loin le combat le plus difficile que j’aie jamais eu, et c’est exactement ce que je veux. Je veux augmenter le niveau de mes adversaires et me mettre à l’épreuve. (Woodley) savait autrefois être un véritable artiste KO. Le 29 août, dans ma ville, vous assisterez à une chaise de boxe. Il ne tiendra pas plus de trois tours.

« Pour moi, le secret est déjà connu. Je m’entraîne pour certains des meilleurs boxeurs du monde. Quand j’assommerai Tyron, les gens diront que je suis “pour de vrai” comme Amanda Serrano. Je vais emmener Tyron dans les eaux les plus profondes et le noyer.

« Ce sera mon dernier combat. La communauté MMA compte sur Tyron et ils veulent me voir tomber, mais il ne pourra pas le faire.

«Les gens savent ce qu’ils verront lorsqu’ils se connecteront à un événement Jake Paul. C’est pourquoi je suis le combattant le plus impressionnant avec une fiche de 3-0 de l’histoire. Je vais assommer ce gars, c’est ce que les gens veulent voir.

«Je n’ai pas été battu en trois combats. C’est un fait. Je veux simplement continuer à accumuler de l’expérience et combattre Canelo Álvarez dans trois ans. Je veux être champion du monde. Tyron est la personne parfaite pour peut-être atteindre le troisième tour. »

TYRON WOODLEY

« Tout ce que vous avez écrit pour votre script en ce moment, vous tremblez en le disant. C’est un combat, pas un jeu. C’est réel.

« Jetez un œil à mon curriculum vitae. Regardez tous les combattants prometteurs qu’ils ont gonflés et ce qui leur est arrivé. Aucun d’eux ne m’a donné un seul coup. Tant de gens viennent me parler et me demandent d’assommer ce type.

« S’entraîner aux côtés de Floyd Mayweather était une bonne opportunité. Il m’a montré certaines des choses qu’il faut faire pour être un boxeur de classe mondiale. Dans les arts martiaux mixtes, nous gaspillons parfois de l’énergie et bougeons sans réfléchir. Tout ce que je ferai sera dans le but de le blesser, de mes coups de poing à mes feintes. Je vais le faire trembler.

«Je savais comment faire partie du meilleur combat de la nuit lors du plus grand combat de l’histoire de l’UFC au Madison Square Garden. Ce n’est pas nouveau pour moi. Vous ne parlez que d’argent et d’influence, mais vous n’êtes pas à moi en tant que combattant.

“Il parle de Disney comme d’une excuse pour quand je l’élimine sur le ring. Je m’entraîne comme Mike Tyson. Il n’a rien à perdre, je ne vais pas prétendre qu’il n’a aucun pouvoir, mais cela ne fait que me faire essayer encore plus fort.”

AMANDA SERRANO

«Je tiens à remercier Yamileth, une vraie championne mexicaine, d’avoir accepté ce combat. Il n’y en a pas beaucoup qui veulent me combattre. Ce n’est jamais une nuit ennuyeuse quand il s’agit de Porto Rico vs. Mexique. Il y aura une garantie de feux d’artifice, Paul et Woodley auront la compétition comme le meilleur combat de la nuit le 29 août.

«Je suis le meilleur combattant que je puisse être et c’est un honneur d’être considéré comme l’un des trois meilleurs au monde livre pour livre. Pour mon équipe et mon pays, je suis numéro un.

« Je n’ai pas été surpris quand les autres champions poids plume ne voulaient pas m’affronter. Nous les cherchons depuis longtemps. Mon objectif est d’être le champion incontesté et j’espère avoir ces combats très bientôt ».

MARCHÉ DE YAMILÈTH

«Je suis très excité à propos de ce combat et reconnaissant d’avoir cette opportunité. Je fais partie d’une nouvelle génération de boxeuses et j’ai la chance de pouvoir combattre Amanda. Je voulais concourir au poids plume. Je me sens fort et je suis prêt pour ça.

« J’ai commencé ma carrière dans cette division avant de perdre du poids, donc je suis très heureux d’être de retour. Je ne m’inquiète pas du tout.

« Ce sera une guerre. Une soirée amusante qui verra les dames voler la vedette alors que nous faisons de notre mieux sur le ring. »

STEPHEN ESPINOZA, président, programmation sportive et événementielle, Showtime Networks Inc.