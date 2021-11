Le 3-5-2 est-il la solution à long terme pour Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Cap tourné ou retarder l’inévitable ? C’est la question qui se posait à la plupart des fans de Manchester United après la victoire confortable de leur équipe sur Tottenham Hotspur samedi.

Tout d’abord, éliminons la clause de non-responsabilité ; Les Spurs étaient vraiment ineptes, rendant toute conclusion définitive sur la qualité de United incertaine, c’est le moins qu’on puisse dire.

Pourtant, comme le dit le vieil adage, vous ne pouvez battre que ce qui est devant vous. Même quand ledit obstacle grince et gémit comme un retraité avec des cataractes et deux fausses hanches.

Lorsque les équipes ont été annoncées, il y avait quelques sourcils levés. Il semblerait qu’Ole Gunnar Solskjaer ait réagi au bruit de la semaine précédente en déployant une formation 3-5-2.

Cela en soi n’était pas sans précédent. Le Norvégien a exploité la solidité défensive et le potentiel de contre-attaque de la formation pour obtenir des résultats honorables contre une opposition de qualité auparavant.

Cela peut maintenant lire, opposition de qualité et Spurs de Nuno Espirito-Santo.

Soutenu dans un coin par une foule aboyante de fans mécontents et de médias prédateurs, Solskjaer a choisi de renoncer au football expansif au profit de quelque chose d’un peu plus prosaïque.

Et cela a fonctionné, car la formation redécouverte «juste s’il vous plaît ne perdez pas» a donné à United une organisation hors de possession qui a fait cruellement défaut toute la saison.

Pour la première fois dans la campagne actuelle, l’opposition s’est limitée à des demi-chances. Aucun tir enregistré sur le but des visiteurs et la vue lassante des chemises rouges se dirigeant vers leur propre but était heureusement absente.

Il y avait aussi d’autres points positifs. Raphael Varane est revenu pour offrir une aura de calme zen et Harry Maguire a connu l’un de ses meilleurs matchs de la saison.

Peut-être rassuré par la présence d’un défenseur à trois, Scott McTominay a rappelé son potentiel avec une prestation déchaînée au cœur de l’entrejeu.

Et, à Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani, les visiteurs avaient les vieux conifères rusés pour fournir un tranchant haut de gamme. Cela ressemblait à un partenariat très prometteur.

Mais (et bien sûr, il y a un « mais ») si cela s’avère être le nouveau modèle de réussite, quelles sont les implications pour l’éventail de talents offensifs qui ne conviennent manifestement pas à la formation ?

Peut-être que le plus grand perdant d’un 3-5-2 à long terme serait Jadon Sancho.

Après avoir passé plus de deux ans à courir après l’ancien as de Dortmund, il semblerait être un sérieux court-termisme de déchirer le plan et d’adopter une configuration qui marginalise ses compétences en tant qu’homme large.

Bien qu’il ne soit clairement pas capable d’être remodelé en tant qu’ailier arrière, il est possible qu’il puisse être utilisé juste à côté de l’attaquant dans un rôle d’itinérance.

Cependant, rien ne garantit que, compte tenu de l’occasion, il puisse s’adapter à une position centrale. Cela ressemblerait à une cheville carrée dorée coincée dans un trou rond minable.

Mis à part Sancho, qu’en est-il de Mason Greenwood, Marcus Rashford, Paul Pogba, Jesse Lingard et de l’éternel « fantôme à la fête » Donny van de Beek ?

Le vrai problème avec un nouveau monde de merveilles sans ailes, c’est qu’il réduirait instantanément les opportunités pour le seul type de joueur que United a en abondance – l’attaquant large.

Et le personnel n’est pas le seul problème. C’est bien beau d’utiliser un dos à trois en temps de crise, mais les fans accepteraient-ils ses limites contre les équipes «inférieures»?

Selon l’opposition, cela pourrait-il être modifié pour un 3-4-3 plus offensif ? Si tel est le cas, Solskjaer pourrait-il ajouter un élan d’attaque supplémentaire sans sacrifier la solidité ?

Aaron Wan-Bissaka pourrait-il s’appuyer sur son affichage lumineux pour offrir un débouché offensif cohérent? Sinon, peut-on compter sur Diogo Dalot pour équilibrer son flair offensif et sa discipline défensive ?

Toutes ces questions viennent du sentiment que les entraîneurs de United inventent à la volée, plutôt que de se concentrer sur une destination claire.

Et pour ajouter à l’intrigue, la renaissance du 3-5-2 intervient la même semaine où de nombreux fans de United ont minimisé les liens avec Antonio Conte en raison de sa préférence pour ce même système.

Il semble typique des côtés du Norvégien que même des réponses satisfaisantes conduisent à de plus grandes questions. C’est un terrier de lapin qui mène à un labyrinthe de terriers de lapin plus grands. Il n’y a pas de pied sûr.

Mais, après une semaine d’introspection, il est peut-être temps de laisser le nombril s’éloigner un peu et de profiter des avantages d’une bonne victoire.

Des questions plus importantes seront posées cette semaine. Les réponses pourraient déterminer l’avenir de Solskjaer.