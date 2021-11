Le 3 décembre, date clé pour Kiko Martínez, son aspirant officiel quitte

Manuel Valero

@Manu_Valero

Heures avant le match entre Galahad d’enfant et Kiko Martinez, il a été confirmé que Isaac Lowe et Luis Alberto López Ils joueront une dernière égalité le 3 décembre pour déterminer le candidat officiel au titre mondial IBF des poids plume. Samedi, « The Sensation » a fait exploser les plans prévus, battant Sheffield en six rounds.

Martínez a été proclamé champion du monde dans une deuxième catégorie, remportant une nouvelle fois une ceinture IBF. Lors de son règne chez les super poids coq, le Sud-Africain Jeffrey Mathebula occupait le poste de prétendant officiel, l’Elche a donc dû faire sa première défense contre « La Mongoose ».

Visiblement choqué par le KO que Galahad avait concédé, le promoteur Eddie Hearn a confirmé que Martinez est à ce jour « Un boxeur de Matchroom », et que sa priorité est d’avoir un deuxième combat avec Galahad.

MTK organisera le vendredi 3 décembre, le combat entre Lowe (21-0-3, 6 KO) et López (23-2, 12 KO), qui sera le prochain prétendant à la ceinture détenue par l’Espagnol. Le Britannique de 27 ans a enchaîné sept victoires depuis le match nul de Ryan Walsh en 2018, organisant un autre match nul avec Dennis Ceylan au Danemark un an plus tôt. Le Mexicain de 28 ans a obtenu cette opportunité après avoir surpris deux hommes protégés de Top Rank, les Américains Andy Vences et Gabriel Flores Jr.

Après avoir terminé son exploit sur le ring, Kiko Martinez Il devra être attentif à ce qui se passe dans la capitale anglaise le 3 décembre, et surtout aux délais fixés par l’instance américaine pour lui permettre de faire sa première soutenance. Comme il l’a d’abord dit dans l’interview avec Emilio Marquiegui, son souhait est d’avoir un combat d’unification du titre avec le champion WBO, Emanuel Navarrete, qui devrait avoir la priorité pour l’IBF sur une défense obligatoire.