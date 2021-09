Le 30 septembre, des millions de vieux mobiles, ordinateurs, téléviseurs et consoles pourraient être privés d’Internet | La technologie

Dans une semaine, des millions d’utilisateurs d’anciens appareils pourraient avoir une mauvaise surprise : leur téléphone mobile ou leur PC tombera en panne lorsqu’ils se connecteront à de nombreux services et pages Web essentiels.

Au l’Internet la sécurité est un élément critique, donc garder un réglage minimum, de temps en temps un ultimatum est lancé– Si les anciens appareils ne sont pas mis à jour, ils ne sont pas autorisés à se connecter à Internet.

L’un de ces ultimatums va être produit la semaine prochaine, et le problème est que même si vous souhaitez mettre à jour, le correctif de mise à jour peut ne pas exister. Le 30 septembre, des millions d’anciens mobiles, PC, consoles ou téléviseurs pourraient cesser de se connecter à Internet.

Notre collègue Daniel Cáceres raconte dans Business Insider comment l’expert en sécurité Scott Helme avertit que dans une semaine 30% des mobiles Android pourraient commencer à donner des erreurs de connexion. Aussi vieux iPhones, ordinateurs Mac et PC, consoles comme la Nintendo 3DS ou PS3, téléviseurs, réfrigérateurs, haut-parleurs intelligents… que se passe-t-il ?

Le nouveau realme GT Master Edition balaie le milieu de gamme avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une charge rapide à 65 W.

Selon Tom’s Guide, le problème est un certificat de sécurité appelé DST Root CA X3 qui expire le 30 septembre.

C’est un certificat largement utilisé par les services et les pages Web pour établir une connexion sécurisée entre l’appareil et le serveur qui offre le Web.

Un certificat de substitution existe déjà, le Racine ISGR X1, qui est valable jusqu’en 2035, mais pour pouvoir l’utiliser il faut que les anciens appareils le reconnaissent, à travers une mise à jour du firmware.

Le problème est que beaucoup de gens n’utilisent pas pour mettre à jour leurs appareils (ce processus n’est pas toujours automatique, en particulier dans les technologies plus anciennes), et dans d’autres cas, il peut Il n’y a même pas le firmware mis à jour pour votre ancien mobile ou téléviseur.

Acheter un ordinateur portable puissant sans trop dépenser est possible et nous avons sélectionné quelques modèles qui peuvent intéresser n’importe quel utilisateur.

Et que se passera-t-il si votre appareil n’a pas le certificat mis à jour le 30 septembre ? Eh bien, de nombreux services et pages Web qui utilisent des connexions sécurisées, de Netflix aux pages des banques, des magasins en ligne, etc., pourrait donner une erreur de connexion, et ils ne seront pas accessibles.

Ceux-ci sont systèmes d’exploitation qui expirera le 30 septembre:

Téléphones et tablettes avec Android 2.3.6 Gingerbread ou inférieur Ordinateurs Mac avec macOS 10.12.0 ou inférieur iPhones et iPads avec iOS 9 ou inférieur PC avec Windows XP Service Pack 2 ou inférieur PS4 avec firmware 5.0 ou inférieur Nintendo 3DS PS3

Ici vous pouvez voir la liste complète des appareils expirés.

La solution pour surmonter le problème est simple : mettre à jour l’appareil vers une version supérieure du système d’exploitation… si le patch existe.

Dans le cas des PC ou des Mac, il existe depuis des années des systèmes d’exploitation plus modernes avec le certificat mis à jour.

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent mettre à jour vers iOS 10 ou supérieur, et les plus anciens, peut-être qu’Apple aura pitié et publiera un correctif, s’il n’a pas déjà été publié.

La console PS4 a été mise à jour il y a moins d’une semaine, la PS3 également récemment, et Nintendo a sûrement déjà corrigé le problème dans certaines mises à jour précédentes du firmware de la Nintendo 3DS.

Mais ici, il est de la responsabilité de l’utilisateur de mettre à jour son appareil, s’il ne veut pas manquer de services importants.

Plus gênant sont anciens téléphones et tablettes Android. Beaucoup d’entre eux n’ont reçu les mises à jour Android que pendant deux ans, et il est possible que il n’y a pas de patch pour obtenir le nouveau certificat de sécurité.

Les 30 septembre Nous verrons quel est l’impact réel de cet ultimatum Internet.