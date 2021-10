Le 30 septembre, il y aura une panne mondiale d’Internet : cela affectera-t-il mes appareils ?

Il est inévitable qu’Internet fasse déjà partie de nos vies. Le problème est que la technologie avance à pas de géant et que de nombreux appareils deviennent obsolètes en quelques années. Le 30 septembre, de nombreux appareils électroniques seront privés d’Internet car il y aura une panne globale sur de nombreux appareils.

C’est le résultat de ce qu’on appelle l’obsolescence programmée qui laissera de nombreux appareils électroniques sans Internet le 30 septembre. Les appareils qui ne sont pas à jour ou qui ne peuvent plus recevoir de mises à jour seront exclus du grand réseau, et Cela n’affectera pas seulement les ordinateurs et les téléphones portables, de nombreux autres appareils tels que les téléviseurs ou les consoles seront éteints ce jour-là.

Que va-t-il se passer le 30 septembre ?

Aujourd’hui, des millions d’appareils électroniques passeront par un processus de validation dans le monde. Les règles de sécurité Internet des terminaux qui ne sont pas mises à jour cesseront d’être en vigueur, produisant ce que l’on appelle le black-out Internet.

Ces processus ont à voir avec les certificats racine, appelés Root, qui sont chargés d’identifier l’autorité racine qui leur donne accès aux pages et aux options du réseau. Normalement, ils sont généralement certifiés avec une validité pouvant aller jusqu’à 25 ans, ce qu’ils perdront ce 30 septembre.

Si l’un de nos appareils n’a pas eu la mise à jour appropriée, il est probable qu’il sera éteint le 30 septembre.

Quels appareils cela affectera-t-il ?

De nombreux appareils seront affectés par cette mise à jour des systèmes de validation Internet. Comme nous le disons, avec la technologie de pointe dont nous disposons en 2021, il y a de plus en plus d’appareils qui doivent mettre à jour leurs systèmes et donc ne pas être laissés dans le noir ce jour-là.

La liste des appareils qui seront sans Internet ce 30 septembre comprend :

– Ordinateurs Mac avec macOS version 10.12.0 ou antérieure

– Appareils iPhone et iPad avec iOS version 9 ou antérieure

– Consoles de jeux PlayStation 3 avec la version 5.00 ou antérieure du micrologiciel

– Ordinateurs avec Windows XP Service PACK 2 ou antérieur

– Smartphone Android 2.3.6 Gingerbread Inclusive ou antérieur

Cette panne d’Internet massive les affectera tous. Bien qu’elles sonnent comme des versions très anciennes, la vérité est qu’elles représentent près de 30% des équipements actuellement en fonctionnement dans le monde et ils seront dans les ténèbres ce jour-là.

Si nous consultons nos appareils et constatons que l’un d’eux figure dans la liste mentionnée, il est préférable de mettre à jour dès que possible et de mettre à jour notre système. Si nous n’avons pas mis à jour le 30 septembre, notre appareil ne pourra plus se connecter à Internet.