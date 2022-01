Le 343 Nerfing est-il le casseur ?

Image : 343 Industries / Hasbro / Kotaku

Si vous avez joué au mode multijoueur de Halo Infinite, vous savez à quel point le mangler est bon. L’arme de poing a récemment suscité un débat au sein de la communauté de Halo, mettant en évidence une division aussi ancienne que le temps. Les pros veulent que son efficacité soit réduite. Le Halo hoi polloi n’est pas tout à fait d’accord.

Pas de doute : le mangler, un pistolet avec une silhouette en forme de morse, est en effet extrêmement efficace. Trois coups de feu – deux n’importe où, puis un dans la tête – entraînent une mort. Une lame fixée au canon lui confère une puissante attaque de mêlée AF, ce qui en fait également une arme dévastatrice à courte portée. Halo Infinite traite son spawn comme une arme de poing, il apparaît donc avec la même fréquence et dans les mêmes emplacements faciles d’accès, que le petit pistolet à plasma.

Les joueurs ont débattu des nerfs des armes depuis le lancement surprise de Halo Infinite en novembre, et certains pros ont mentionné spécifiquement le coup de genouillère au début du mois de décembre. Mais la plus récente série de discussions à grande échelle semble avoir été déclenchée par un message sur Twitter du joueur professionnel de Halo Eric « Snip3down » Wrona, dans lequel il a fait valoir que la minuterie d’apparition du mangler devrait être accélérée, afin de minimiser le nombre de personnes pouvant l’utiliser simultanément. et de réduire la quantité totale de munitions disponibles sur une carte donnée à un moment donné.

D’autres joueurs professionnels de Halo ont donné leur accord et ont déclaré que le développeur 343 Industries devrait ouvrir davantage de voies de communication. En réponse, Tahir « Tashi » Hasandjekic de 343 a noté que le studio « a certainement vu tous les commentaires et en a parlé en interne (en particulier pour les grands comme Mangler) ».

Bien qu’il soit clair que 343 Industries recueille les commentaires de membres éminents de la communauté, on ne sait pas encore quels changements, le cas échéant, le développeur mettra en œuvre. (Microsoft, l’éditeur de Halo Infinite, n’a pas répondu à une demande de commentaire à temps pour la publication.) jusqu’à le rendre plus faible.

« 343, ne touchez pas à la mutileuse pour l’amour de toutes choses halo. ça va », lit-on dans un article de Reddit sur lequel plus de 1 000 personnes ont pesé, largement d’accord. Certaines personnes semblent penser qu’il est bon de modifier la minuterie d’apparition, ou de le faire simplement dans des matchs classés, mais il y a peu de discussions sur l’affaiblissement actif de ses tirs. C’est un sujet populaire sur le subreddit de Halo. Un autre message, intitulé « Ne nerfez pas le Mangler, s’il vous plaît, si quelque chose améliore simplement le Bulldog », a été supprimé car « un message extrêmement similaire a été soumis récemment ».

Sur Twitter, la conversation prend une tournure similaire, quoique moins nuancée. Il y a le sentiment commun que nerfer le mangler forcerait essentiellement tout le monde à utiliser le fusil de combat, une arme de moyenne portée tout aussi efficace qui tire des rafales à trois coups. D’autres déplorent que les joueurs professionnels alimentent une grande partie de la discussion et pensent qu’au lieu d’affaiblir le mangler, les joueurs professionnels devraient concevoir de nouvelles tactiques. (Le fusil de combat est une arme de prédilection pour les joueurs de Halo depuis son introduction dans Halo 2.)

Naturellement, le contingent Get Good est également de sortie. « Certaines personnes devraient simplement s’améliorer à Halo Infinite, plutôt que de se plaindre du mangler, ou de l’aide à la visée, ou du fait qu’elles ont fait caca leur pantalon », a écrit un joueur.

Versez-en un pour le commando, qui était génial mais qui est maintenant… très bien. Image : 343 Industries

Halo Infinite n’est pas étranger à voir certaines de ses armes affaiblies. Après la série de tests bêta de l’été, le commando – un fusil automatique avec une lunette et un coup de poing sérieux – est maintenant beaucoup plus difficile à viser, ce qui signifie qu’il n’est que modérément efficace. Et puis il y a le ravageur, un lanceur qui tire des globules de lave en fusion, infligeant des dégâts de zone d’effet. Bien qu’il s’agisse de l’une des armes les plus puissantes de la version bêta, il est désormais pratiquement impossible de tuer. sa meilleure utilisation est maintenant pour ce défi ennuyeux que vous obtenez chaque semaine pour marquer 20 passes décisives en PvP.

Espérons qu’un sort similaire n’arrive pas au mangler, mais il est inquiétant d’observer la division ici. Une poignée comparative de joueurs Halo les plus performants se font les champions d’un changement. Pendant ce temps, la grande, grande majorité des joueurs n’en veulent clairement pas. Peu importe le support, le forum ou le cœur du débat : lorsque les personnes au sommet dirigent toutes les prises de décision, tout le monde a tendance à perdre.