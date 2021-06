Le 360º Challenge ouvre les inscriptions avec un lieu à révéler

10/06/2021 à 11h50 CEST

Sport.es

La WAA 360º ne renonce pas à proposer des défis totalement inédits aux amoureux de la des défis plus extrêmes. Après avoir annoncé son indépendance de la Transgrancanaria après cinq ans, l’événement aura sa propre idiosyncrasie, date et, bientôt, un nouveau lieu pour l’édition 2021 qui Il se déroulera du 24 au 28 novembre. Les îles Canaries seront le protagoniste du 360º, mais l’organisation gardera le lieu de l’événement secret pendant quelques semaines.

Ainsi, le 360º Challenge promet une nouvelle aventure. L’organisation recommande aux participants intéressés de ne pas émettre leurs billets ou séjours avant les prochaines semaines, au cours desquelles ils peuvent dévoiler l’île qui accueille ce défi saisissant. Arista Eventos, organisateur de cet événement, souhaite placer Les Canaries comme destination mondiale pour l’alpinisme à tous les niveaux, et l’intention est que le tirant d’eau international et le suivi du 360º, une course considérée comme l’une des plus difficiles au monde, s’étendent à toutes les îles.

Il y aura un total de 200 places disponibles pour ce Challenge 360º, dans laquelle la marque française WAA reste liée en tant que sponsor sportif et Fred. Olsen Express comme moyen de transport officiel. L’épreuve maintiendra le retrait des dossards le 23 novembre, le départ du challenge le 24 et la ligne d’arrivée jusqu’au 28 novembre. La visite, qui restera comme toujours confidentielle jusqu’à quelques jours avant le départ, il aura comme d’habitude un gain de kilométrage et d’altitude brutal et ne convient qu’aux alpinistes les plus expérimentés.

Les inscriptions débuteront aujourd’hui 10 juin et seront limitées à seulement 200 places pour garantir un suivi et un déploiement de sécurité personnalisé à ses participants. Il sera demandé aux inscrits une forme d’expérience préalable et de maîtrise des techniques d’orientation et de navigation, puisque l’itinéraire ne sera balisé en aucun des points. Comme seule aide, ils auront leurs appareils GPS pour suivre l’itinéraire de la course et les bases de vie réparties tout au long du parcours où ils pourront s’approvisionner et se reposer.

Cette nouvelle aventure n’est que le début de la nouvelle ère de ce WAA 360º, ce qui promet des émotions fortes pour les années à venir. Les îles Canaries sont un terrain à part et l’organisation souhaite tirer le meilleur parti de son potentiel en recherchant de nouveaux défis pour exporter la nature de l’archipel. La première destination sera annoncée dans les prochaines semaines et suscitera sans aucun doute un grand engouement.