Le 360º de Vince Carter

Le concours de dunk a eu un premier pic très élevé avec les duels entre Michael Jordan et Dominique Wilikins dans les années 80 et Vince Puisard a été chargé de relever à nouveau la barre en 2000 après deux ans sans être détenu. L’un des meilleurs matadors de l’histoire a élevé le public de Oakland Arena et en même temps Shaquille O’Neal au premier tour, faire un virage à 360 ° dans les airs qui est devenu l’une des images les plus emblématiques de la NBA. C’est ce à quoi il se réfère Mal lapin dans je m’y suis habitué, laissant entendre que son niveau est si élevé qu’il pourrait même brancher un tel génie.

“Vous pouvez être Carter en train de faire le 360º, nous vous donnons une prise”

Mauvais lapin

L’escorte du Rapaces non seulement il a quitté ce moment, il a également fait plusieurs autres dunks qui ont servi à vaincre Steve Francis et son partenaire Tracy Mcgrady à la fin. Et le trois-soixante n’était pas la seule image historique qu’il a laissée, aussi son geste regardant la caméra et disant “ c’est fini ” après avoir passé le ballon entre ses jambes en l’air ou avoir terminé le compagnon en mettant son bras dans le panier jusqu’à le coude, on s’en souvient encore aujourd’hui.

Dans une chanson que Bad Bunny sort, avec ArchangeAlors que sa carrière décollait encore, l’artiste portoricain fait cette référence en montrant qu’il n’a pas peur du meilleur et que le temps a fini par lui donner raison, étant maintenant l’un des artistes les plus écoutés de la planète.

En outre, les paroles ont également d’autres mentions du sport telles que “Je me suis habitué à toujours gagner comme 23” dans le refrain, une phrase qui n’a pas besoin d’explication non plus par Michael Jordan ou par James Lebron, Propre Jeu des étoiles et David Ortiz, ancien joueur de baseball dominicain.

