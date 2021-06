Le 3e homme le plus riche du Mexique qualifie Fiat de “fraude”, déclare que BTC devrait figurer dans le portefeuille de chaque investisseur

Réserve d’or de valeur

Le 3e homme le plus riche du Mexique qualifie Fiat de “fraude”, déclare que Bitcoin devrait figurer dans le portefeuille de chaque investisseur

Ricardo Salinas Pliego dit qu’il travaille à faire de sa banque la première au Mexique à accepter le Bitcoin, qu’il a appelé “le nouvel or”.

Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a déclaré que sa banque était sur le point de commencer à accepter Bitcoin.

“Bien sûr, je recommande l’utilisation de Bitcoin, et ma banque et moi travaillons pour être la première banque au Mexique à accepter Bitcoin”, a déclaré le troisième homme le plus riche du Mexique et propriétaire de Banco Azteca dans un tweet en réponse à Michael Saylor, le milliardaire fondateur et PDG de Microstrategy.

Saylor a cité une vidéo dans laquelle Salinas a déclaré que Bitcoin devrait faire partie du portefeuille de chaque investisseur et a critiqué les monnaies fiduciaires, les qualifiant de «fraude» et de «puant».

Salinas a partagé qu’il étudiait beaucoup les crypto-monnaies et a découvert que c’est un actif qui a une valeur internationale et se négocie avec une énorme liquidité au niveau mondial, et c’est une raison suffisante pour qu’il fasse partie de chaque portefeuille.

Selon lui, l’offre finie de Bitcoin, 21 millions, est la partie « clé », et c’est pourquoi il ne croit rien de ce que fait Ethereum car il n’a pas d’offre finie.

“Pour autant que je sache, ils émettent plus et votre actif se déprécie.”

Parlant du fiat comme étant une fraude, Salinas a expliqué comment lorsqu’il a commencé en 1981, le peso mexicain était de 20:1 contre USD, et aujourd’hui il est à 20 000:1, et la situation est encore pire en Argentine, au Venezuela et au Zimbabwe.

Il a déclaré que la fraude est inhérente au système fiduciaire, pointant du doigt les États-Unis où l’émission monétaire est allée sur la lune, et le dollar en tant qu’argent dur est une blague.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il prendrait – de l’or, de l’argent, des bolivars, des pesos argentins et des pesos mexicains, Salinas n’était intéressé par rien, mais il a répondu :

“Je prendrais Bitcoin.”

L’année dernière, Salinas a déclaré qu’il détenait 10% de son portefeuille liquide investi dans la crypto-monnaie. La fortune du magnat mexicain a augmenté de 2,8 milliards de dollars cette année pour atteindre 15,8 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

En réponse à Saylor de MicroStrategy : « Si vous espérez préserver votre patrimoine pendant une génération, Ricardo Salinas vous suggère d’investir dans le bitcoin. La stratégie est simple – choisissez l’actif de la plus haute qualité que vous pouvez trouver et hodl », a déclaré Salinas,

“Le bitcoin est le nouvel or.”

La crypto-monnaie est beaucoup plus portable et tellement plus facile à transporter que d’avoir des lingots d’or dans vos poches, a-t-il ajouté.

