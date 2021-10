Le 3ème Acerko mégalithique présenté à Tossa de Mar

10/01/2021 à 14:51 CEST

Dans un cadre incomparable comme Tossa de Mar, le Maire Ramon Gascons, le conseiller sportif Juan Antonio Hervias, les organisateurs José Luis Blanco et Luis Soler, respectivement présidents des clubs de course La Sansi et Tossa, et Tatiana Zaminus Acerko, ont présenté le 3e Acerko mégalithique le 10 octobre.

Le parcours organisé par La Sansi et le Club Fondistas Tossa, avec la collaboration de la Mairie de Tossa de Mar et du Conseil provincial de Gérone, et le principal parrainage d’Acerko, aura des distances de 5km, 10km et 21km avec plus de 750 compteurs positifs. Ce sera l’un des trails avec le plus de participants en Catalogne cette année, et il respectera toutes les exigences obligatoires en matière de santé et de sécurité et recommandé par les autorités, avec des départs échelonnés et respectant ainsi la distance de sécurité.

En l’absence de 10 jours, il y a déjà environ 500 inscrits, et il devrait dépasser les 600 inscrits pour la 1ère édition où il y avait des participants de 18 pays différents.

Le départ et l’arrivée se feront devant le terrain de football de Tossa de Mar, et il entrera dans un itinéraire interurbain d’environ 2 km, puis continuera à faire les premières ascensions à travers une visite de différents lieux emblématiques de la ville : Massis de Cadiretes et une gamme de dolmens et de menhirs de l’ère mégalithique, nous faisant tomber amoureux des paysages de montagne les plus spectaculaires que l’on ne trouve qu’en Massis d’Ardenya-Cadiretes. Une partie du parcours sera technique mais accessible aux participants spécialistes de la route ou du trail. Dans les derniers kilomètres, vous pourrez profiter des sentiers avec les falaises de la Costa Brava la plus authentique, pour finir à Tossa de Mar, au même point que le départ sera donné.

Les participants des 3 distances recevront un médaille commémorative et une chemise technique Joma à manches longuesDe plus, ils auront des cases de départ selon la distance, les rythmes et le niveau des participants, cela sera indiqué sur les numéros qui seront de couleurs différentes selon la distance ; Entre autres services gratuits avec l’inscription, ils pourront profiter des séances d’entraînement précédentes, offre hôtelière, dossard avec nom personnalisé, chronométrage avec puce Championchip, douches, vestiaire, possibilité de se baigner dans la piscine municipale, plus de 2000 photographies, sac de coureur , des points d’animation, une grande tombola, et encore des surprises pour passer un bon week-end à Tossa de Mar.