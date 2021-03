Le 3WHH abaisse le boom des baby-boomers ⋆ .

Nous sommes donc un jour en retard pour préparer cet épisode du Three Whiskey Happy Hour, car nous sommes allés sur place et avons enregistré en direct dans un vrai bar, situé dans un endroit non divulgué dans l’État libre du Texas. Ici, comme nous montrons la préparation, je prends un verre d’Oban 14, et Lucretia a du Glenlivet, mais pour notre segment d’enregistrement, je suis passé à l’un de ses favoris, MacCallan 18, qui, je devais l’admettre, m’a plu pas mal, même si ce n’est pas un malt tourbé d’Islay. Gagnez une autre victoire pour Lucrèce, je suppose, mais maintenant, cela ne devient-il pas monotone?

Helen Andrews

Mais il y a un deuxième changement par rapport au format dans cet épisode, car nous avons une invitée spéciale: Helen Andrews, rédactrice en chef du magazine The American Conservative (le magazine du conservatisme « main street »), et auteur d’un nouveau livre formidable, Boomers: Les hommes et les femmes qui ont promis la liberté et causé le désastre. Vous pourriez bien penser: « Hé, je ressemble à cette remarque! » Mais en fait, je suis un Boomer qui se déteste de soi et qui aime se battre en profondeur, alors j’adore ce livre. Vous devriez donc l’acheter!

Le livre est inspiré du célèbre livre de Lytton Strachey d’il y a un siècle, Eminent Victorians, et comme le livre de Strachey, Helen ressemble à six Boomers de premier plan qui représentent la gamme complète de Boomer bombast et blunderbuss, de Steve Jobs et Aaron Sorkin, à Al Sharpton et Sonia Sotomayor. (Et comme vous pouvez l’imaginer, Lucretia a des mots tranchants pour Sharpton.)

Parce que nous avons enregistré dans un vrai bar, avec beaucoup de vrais buveurs (parce que Texas), les valeurs de production sont, dirons-nous, plutôt. . . authentique. Je vais juste en rester là, je pense.

Vous savez quoi faire maintenant – écoutez ici, ou si vous avez un flashback Boomer LSD ou quelque chose du genre, rendez-vous chez nos hôtes au Ricochet.

https://mp3.ricochet.com/2021/03/Ep-246-32821-12.00-PM.mp3