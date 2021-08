Le 3WHH — Pouvons-nous avoir un deuxième parti politique ? 10z viral

Lucretia prend en charge les fonctions d’animation de cet épisode (qui ne semble que de la vérité dans la publicité, puisque la plupart des auditeurs pensent qu’elle est chargée chaque semaine), alors que nous réfléchissons à la question : ne serait-ce pas bien si nous avions en fait deux partis politiques ? Nous utilisons comme texte pour le sujet l’un des premiers essais de Harry Jaffa, « La nature et l’origine du système des partis américains », où il explique pourquoi, au cœur de la compétition entre les partis à des moments cruciaux, il y a un choix fondamental entre des compréhensions contradictoires du cœur de la nation des principes.

Comme Jaffa le dit dans un paragraphe fortifiant au début de l’essai :

« S’il est vrai que, heureusement, nous n’avons pas eu plus d’une guerre civile, je crois que la guerre civile, même si une exception dans un sens, est aussi le phénomène le plus caractéristique de la politique américaine, si par caractéristique nous entendons que qui révèle le caractère le plus intime de cette politique.