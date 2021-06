Le 3WHH sur Burke — Héros ou Chèvre ? 10z viral

(Steven Hayward)

Nous recevons des lettres. Et l’un d’un auditeur régulier nous a appâtés avec la proposition que puisque le New Deal de FDR – décrié ici dans un épisode récent – a maintenant près de 90 ans, le devoir des conservateurs de Burke est maintenant de préserver le New Deal plutôt que de languir de manière romantique pour le bien. vieux jours de Calvin Coolidge. A quoi j’ai répondu, eh bien, je suppose que nous devrions faire un épisode de style séminaire sur Edmund Burke, le fondateur putatif du conservatisme moderne.

Et devinez ce que « Lucretia » pense de Burke ? « Pas grand-chose » serait un euphémisme. Mais je pense qu’il y a beaucoup de choses louables pour Burke, et qu’il vaut la peine d’être lu. L’argument qui s’ensuit tente de transformer cet épisode en « Three Whiskey Grumpy Hour », car il trace parfaitement le fossé de longue date entre les whiskies tourbés et les whiskies single malt sucrés. Mon point de vue est que Burke (un Irlandais de naissance) est un penseur politique très tourbé. Et c’est juste son problème !, rétorque Lucretia.

S’il s’agissait d’un véritable combat sur le ring, l’arbitre aurait peut-être arrêté le combat après environ le cinquième tour. (Il est très tentant d’imprimer des autocollants pour pare-chocs qui disent : « Let’s Get Metaphysical »—Sir Isaac Newton-John.) Lucretia n’accepte pas mon affirmation selon laquelle Burke était fondé sur la loi naturelle, et que mon point de vue que la sagesse pratique (ou la prudence de l’homme d’État) est supérieure à la sagesse théorique n’a pas dépassé les normes exigeantes de Lucrèce, malgré une embuscade savamment planifiée au début de l’épisode. (Voici l’embuscade : « Si les choses les plus élevées sont inconnaissables, alors la plus haute capacité ou vertu de l’homme ne peut pas être la sagesse théorique. » Cela ressemble à Burke, non ? En fait, l’auteur de cette déclaration était… Harry Jaffa !)

Mais je prends ma revanche à chaque extrémité, en choisissant une musique de sortie à coup sûr pour rendre folle Lucretia – un air de rock «progressif» contemporain avec un message Burkean. Ça peut difficilement être pire que ça !

(Et oui, notre format de titre en majuscules pourrait être considéré comme ambigu : Burke est-il un héros ou en fait le GOAT ? Heh. Je doute que Lucretia me laisse m’en sortir.)

Maintenant, un Burkean écoutera ici, mais un progressiste hégélien corrompu pourrait errer chez nos hôtes à Ricochet.

