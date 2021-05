Le 3WHH sur Footnote Fourplay ⋆ .

Cette semaine, nous avons décidé de jouer à «nettoyer dans l’allée de la Cour suprême [footnote] quatre », et expliquez davantage pourquoi nous pensons que la décision de Carolene Products de 1938 était en fait la plus importante des décisions de l’ère du New Deal qui a déformé la Constitution et nos politiques ultérieures. Bon nombre des perversions de la politique et de la politique des droits civils modernes découlent en fait de cette affaire dont il s’agissait. . . lait frelaté, de toutes les bêtises. Comment en sommes-nous sortis si loin? Lucrèce, naturellement, a une vision plus radicale du problème.

Mais pas avant qu’elle m’assaille pour mon choix d’ouvrir la musique de bumper pour les derniers épisodes – je me demandais quand elle finirait par remarquer et objecter! C’était un autre argument que j’ai rapidement perdu.

À partir de là, nous introduisons un nouveau nombre magique à suivre aux côtés du décompte de “Who Shot Ashli ​​Babbit” (maintenant 121 jours), quelques réflexions sur le rappel californien, comment la sénatrice de l’Arizona Kirsten Sinema semble être moins qu’un Flake total, et certains grattage sur la photographie d’objectif grand angle à la Maison Blanche.

