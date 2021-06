Le 3WHH, sur What would Machiavelli Do, avec Michael Anton ⋆ .

Versez un double pour cette semaine 3WHH, alors que Lucretia et Steve accueillent Michael Anton pour parler de son nouvel article extraordinaire, “L’art de la guerre spirituelle, ou comment (à titre posthume) conquérir le monde depuis votre bureau”. L’auteur du célèbre (ou infâme) article « Flight 93 Election » en 2016 couvre une quantité incroyable de terrain dans un espace court, ce qui inclut la réhabilitation de Machiavel d’une certaine manière, puis pose la grande question : qu’est-ce que Machiavel aurait bien compris , faire aujourd’hui?

Michael pense qu’il y a des parallèles à établir entre l’époque de Machiavel – endémique de corruption et d’institutions défaillantes – et la nôtre. Partant du principe que les choses sont aujourd’hui encore pires qu’elles n’y paraissent, Anton pense qu’une simple réforme ne suffira pas – qu’une véritable rupture avec les wokerati et notre décadence constitutionnelle sans fin nécessitent une audace machiavélique. Comme Anton le conseille à la fin :

« Machiavel pensait GRAND. Son objectif n’était rien de moins que de réorganiser le monde. Il n’essayait pas simplement quelque chose que personne n’avait jamais eu, mais quelque chose que personne ne croirait possible.

Et si vous persévérez jusqu’à la fin, vous pouvez avoir un aperçu de la possible mise à jour de Platon par Michael, appelée The Woke Republic, dans laquelle «Wokerates» affronte les sophistes et les calculateurs dans une défense ironique de la liberté.

Vous savez quoi faire maintenant : écoutez ici, ou mettez vos vêtements royaux et courtois et demandez à Ricochet, et parlez avec eux.

