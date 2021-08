Le 40e anniversaire de Meghan Markle pour démontrer la «famille royale quasi-séparée» aux États-Unis | Royale | Nouvelles

Aujourd’hui est un anniversaire marquant pour Meghan, qui entre dans sa cinquième décennie, et elle marquera l’occasion avec son mari, le prince Harry, et ses deux jeunes enfants – Archie et Lilibet. Les rapports suggèrent que les Sussex organiseront une célébration discrète chez eux à Santa Barbara, en Californie, en raison des restrictions actuelles sur les coronavirus. On espérait probablement que Meghan pourrait partager sa journée spéciale avec des amis proches des célébrités aux États-Unis, bien qu’il soit peu probable qu’ils partagent des festivités avec d’autres membres de la famille royale.

Avant la pandémie de COVID-19, Harry et Meghan ont fait le pas de la bombe pour se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale et ont quitté le Royaume-Uni en mars pour s’installer de l’autre côté de l’étang.

Leur souhait était de mener une “vie financièrement indépendante” loin des projecteurs publics, et au cours des 18 mois qui ont suivi leur annonce, ils ont conclu une série d’accords lucratifs avec les géants du streaming Netflix et Spotify.

Mais selon l’historien royal Howard Hodgson, il pourrait y avoir des similitudes dans la manière dont Meghan célèbre son anniversaire et celle d’autres membres de la famille royale en exil, Edward VIII et Wallis Simpson, le duc et la duchesse de Windsor.

Edward a abdiqué le trône pour épouser l’actrice divorcée Wallis, une décision qui a secoué le cabinet.

Cela a ouvert la voie au père de la reine pour hériter de la monarchie et a vu Edward quitter le Royaume-Uni pour épouser Wallis.

S’adressant à Express.co.uk, l’auteur de livres tels que The King et Di: The True Story, a déclaré que les célébrations en sourdine “seront exactement comme les Windsors dans les années trente et quarante … exécutant une sorte de quasi-séparé Famille royale”.

Il a noté que Meghan sera probablement “assise là à essayer de profiter au maximum de la journée … et ils auront beaucoup de gens pour les aider à cet égard, parce que Netflix et les éditeurs, et toutes sortes de personnes, se sont inscrits sur le base qu’ils sont des Windsor”.

M. Hodgson a déclaré: “Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu’un d’autre voudrait être très intéressé par l’un d’eux s’il n’était pas né prince et si elle n’était pas une très jolie femme qui a épousé un prince.”

Sur les comptes de médias sociaux de la famille royale, les images étaient sous-titrées: “Je souhaite à la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire aujourd’hui!”

Une photographie montrait Meghan avec Sa Majesté alors qu’ils effectuaient leur premier engagement conjoint ensemble en juin 2018, lorsque le couple s’est rendu à Chester.

Une deuxième image a vu la tournée africaine de Harry et Meghan avec Archie en 2019, tandis qu’une troisième était celle d’un moment capturé du couple applaudissant aux Endeavour Awards l’année dernière – dans ce qui était l’un de leurs derniers engagements royaux.

Meghan n’est pas encore retournée au Royaume-Uni depuis que leur séparation du cabinet a été officialisée l’année dernière, le fils Archie et la fille Lilibet n’étant pas non plus en visite.

Harry, cependant, est jusqu’à présent revenu deux fois, alors qu’il rejoignait sa famille pour pleurer la perte de son grand-père, le prince Philip en avril, et plus récemment pour dévoiler une statue de sa défunte mère, la princesse Diana, aux côtés de son frère, le prince William.

Avant de se marier dans la famille royale, Meghan était une célébrité à part entière – grâce à son rôle principal dans le drame juridique américain Suits.

Elle est également devenue un succès auprès des fans en partageant un aperçu de sa vie via son blog aujourd’hui disparu, The Tig.

Et dans un article, en 2014, alors qu’elle marquait son 33e anniversaire, Meghan a expliqué à quel point sa vingtaine était “brutale”.

Elle a noté : “[It was] une bataille constante avec moi-même, jugeant mon poids, mon style, mon désir d’être aussi cool/aussi branché/aussi intelligent/aussi “peu importe” que tout le monde.

Elle a ajouté: “Mes adolescents étaient encore pires – aux prises avec la façon de s’intégrer et ce que cela signifiait même.

“Mon lycée avait des cliques : les filles noires et les filles blanches, les filles philippines et les filles latines.

“Etant biracial, je suis tombé quelque part entre les deux.”