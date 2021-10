Le 40e anniversaire de Metallica célébré sur Stingray avec la meilleure musique, concerts et documentaires du groupe

En l’honneur de METALLIQUE40e anniversaire de , l’entreprise de musique, de médias et de technologie Raie a annoncé sa programmation spéciale sur Musique Stingray, Concerts de Qello par Stingray et Stingray fort. À partir d’octobre, les fans peuvent écouter une nouvelle chaîne exclusive organisée par le groupe et regarder une sélection des meilleurs METALLIQUE concerts et documentaires. Les téléspectateurs sont également invités à écouter un programme spécial d’une journée pour la Journée nationale du métal sur la chaîne de vidéoclips.

En tant que commissaire invité ce mois-ci, METALLIQUE mettre sur pied un Musique Stingray canaliser. Il présente leurs plus grands succès et des reprises de musiciens qui ont contribué à « La liste noire de Metallica ». Le nouvel album de reprises présente plus de 50 interprétations d’artistes de leurs chansons préférées de The Black Album. Les fans seront ravis de l’inclusion de « Entre Sandman » par WEEZER, « Triste mais vrai » par Saint-Vincent, et « Rien d’autre ne compte » par Miley Cyrus. Le groupe a également sélectionné une liste de chansons rock pour leur chaîne, telles que « Coupe Suey ! » de SYSTEM OF A DOWN, SABBAT NOIR‘s « Cochons de guerre » et « L’homme dans la boîte » de ALICE ENCHAÎNÉE. La sélection de chansons est sûre d’être un succès auprès d’un large éventail d’auditeurs.

Les fans pourront également découvrir le meilleur de METALLIQUE en direct de certains de leurs concerts les plus emblématiques tout en découvrant les coulisses de leur vie à travers des documentaires détaillés sur Concerts de Qello par Stingray.

Concerts complets

* « Marionnettiste » (2010)



* METALLICA, SLAYER, MEGADETH & ANTHRAX – « The Big Four: Live From Sofia Bulgarie » (2010)



* « Festival d’Orion : tournée à travers le jamais » (2012) * Exclusif sur Qello Concerts par Stingray

Documentaires

* « Album Classique : Metallica » (2001)



* « Une sorte de monstre » (2004)



* « Maîtres du métal » (2015)

De plus, les téléspectateurs peuvent assister le 11 novembre à une émission spéciale d’une journée sur le légendaire groupe de heavy metal sur Stingray fort pour la Journée nationale du métal.

Basé à Montréal Raie est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la musique, des médias et de la technologie avec plus de 1 000 employés dans le monde. Raie est un fournisseur haut de gamme de services organisés directement au consommateur et B2B, y compris des chaînes de télévision audio, plus de 100 stations de radio, du contenu SVOD, des chaînes de télévision 4K UHD, des chaînes FAST, des produits de karaoké, de la signalisation numérique, de la musique en magasin et des applications musicales , qui ont été téléchargés plus de 160 millions de fois. Raie atteint 400 millions d’abonnés (ou utilisateurs) dans 160 pays.

