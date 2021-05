Le 43e prix annuel des mères exceptionnelles est un MomFest virtuel – WWD

Malgré une année difficile pour les mères du monde entier qui jonglent avec les emplois, les enfants, l’apprentissage à distance et la pandémie, la 43e cérémonie des récompenses pour mères exceptionnelles a continué, quoique virtuellement.

La soirée a honoré Halle Berry; Kate Hudson; Kris Jenner; Natalia Brzezinski, responsable de la stratégie, Klarna; Esi Eggleston Bracey, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, NA Beauty and Personal Care, Unilever; Dara Kass, professeur agrégé de médecine d’urgence, Columbia University Medical Center; Andrea Smith, directrice administrative, Bank of America, et Gail Tifford, directrice de la marque WW.

La cérémonie de remise des prix virtuels a de nouveau été animée par Joanna Coles, productrice exécutive de «The Bold Type» et auteur de «Love Rules». Zarna Garg, comédienne et star de TikTok, était l’invitée spéciale.

L’événement, qui comprenait une vente aux enchères silencieuse, a permis de recueillir 600 000 $ pour les programmes et le plaidoyer de Save the Children aux États-Unis. La cérémonie comprenait des segments préenregistrés avec les lauréats et une variété d’invités, y compris Savannah Guthrie et Hoda Kolb de l’émission NBC «Today» (qui ont été honorés pratiquement l’année dernière), qui ont parlé des luttes auxquelles les mères ont dû faire face, en particulier les travailleurs de première ligne, équilibrer leur emploi et leur famille cette année.

Hudson, qui en plus d’être une actrice est une ambassadrice de la WW et une entrepreneuse, a été interrogée sur la manière dont elle gérait sa carrière et ses trois enfants, âgés d’un adolescent à un enfant de neuf ans en passant par un enfant en bas âge. “Je n’ai aucune idée. Est-ce que je le fais? C’est ça? Je pense parfois que je ne savais pas à quoi je pensais ou que je trouvais une façon incroyable d’élever des enfants. Ils sont si différents dans leurs besoins en ce moment », a déclaré Hudson.

Reconnaissant que sa mère, Goldie Hawn, lui a inculqué une telle confiance, Hudson a déclaré: «Nous avons une famille vraiment honnête. Même mes parents ont toujours été très honnêtes avec eux-mêmes avec nous alors que les enfants grandissaient. Nous n’avons jamais senti que nous devions répondre à des attentes déraisonnables. Mes parents ont toujours voulu que nous soyons heureux, que nous vivions une vie joyeuse et que nous nous sentions bien en nous-mêmes », a-t-elle déclaré.

Hudson a dit que si quelque chose lui arrivait demain, elle voulait que ses enfants soient heureux. «Mon objectif en tant que maman est que quand j’y vais, tout va bien. Quand vous le résumez, c’est vraiment ce que nous faisons tous ici de toute façon. Nous élevons la prochaine génération », a-t-elle déclaré.

Brzezinski de Klarna a parlé des difficultés à vivre la vie d’une entrepreneuse et elle était constamment sur des vols pour Stockholm, et n’avait pas d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les gens se demanderaient pourquoi elle quittait sa fille pour aller travailler. «J’ai vraiment cru et écouté mon instinct.… Je pense qu’il y a une voix, surtout en tant que femme et maman. Et ma voix a dit: ‘Continue, ça vaut le coup.’

Bracey d’Unilever a expliqué comment elle avait pu changer la perception de la beauté. Elle défend l’initiative The Crown Act pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur les coiffures raciales sur le lieu de travail et dans les écoles publiques.

En parlant aux femmes de Dove, elle a réalisé qu’elles pouvaient changer la façon dont la beauté est perçue. Cela s’est produit après qu’elle ait suivi une formation sur la diversité pour les femmes et l’égalité des sexes sur le lieu de travail, et ils parlaient du parcours des femmes de plus de 50 ans dans les entreprises américaines. Ils ont constaté que les femmes âgées s’étaient conformées et avaient failli se perdre.

«Si vous êtes seul dans une organisation, vous faites ce que vous devez faire pour survivre. J’ai pensé à ce que je fais pour l’inculturation. Je gardais ma vie personnelle séparée de ma vie professionnelle, de mes intérêts extérieurs… et évidemment de mes cheveux. Lors de cette séance, j’ai fait un choix. Je dois ne pas me conformer. Cette conformité fait que tout le monde pense que je suis comme tout le monde. À bien des égards, je ne le suis pas. Dans la plupart des cas, aucun de nous ne l’est. Pour tous, portant un uniforme et s’inscrivant dans une norme, l’organisation ne profite pas de notre diversité », a-t-elle déclaré.

Kass a expliqué comment elle avait contracté le COVID-19 au début de la pandémie et avait été mise en quarantaine dans un hôtel par elle-même, afin que sa famille puisse être en sécurité à la maison. Aucun des membres de sa famille n’a attrapé le virus. «C’est une période remarquable pour les femmes. Nous avons vraiment survécu à une année difficile. J’espère que nos communautés dans leur ensemble et nos employés investiront dans la carrière des femmes et de leurs familles », a-t-elle déclaré.

Berry est également un activiste et fondateur de la plateforme de santé et de bien-être Re.spin. Elle et sa partenaire de production Elaine Goldmith-Thomas dans 606 Films, qui lui a décerné le prix, ont expliqué comment Berry avait contribué à faire adopter le projet de loi 606 du Sénat de Californie, un projet de loi anti-paparazzi que Berry défendait pour empêcher les photographes trop agressifs de harceler les enfants de célébrités.

Selon Berry, «le projet de loi est né parce qu’il le fallait. La plupart des gens font de grandes choses quand ils en ont envie et qu’ils n’ont plus d’options. » Elle a dit que sa fille avait peur de quitter la cour, que les paparazzi étaient implacables d’une manière qui lui a fait avoir des terreurs nocturnes et l’a amenée à ne pas vouloir aller à l’école maternelle. Elle a dit qu’elle savait dans quoi elle s’embarquait lorsqu’elle est devenue actrice: «Mais ma fille n’a pas choisi cela. Et ses droits? dit Berry.

Le Tilford de WW a été présenté par le directeur général de WW International, Mindy Grossman. Tifford a dû faire face à des défis majeurs lorsque son mari a reçu un diagnostic de cancer du testicule de stade quatre il y a 19 ans et a eu 5% de chances de survie. Il a survécu et prospéré, mais il y a environ deux semaines, on lui a diagnostiqué un cancer de l’œsophage. «C’est très surréaliste. C’est un homme incroyable. Cela nous a pris totalement par surprise. Nous sommes encore un peu sous le choc en ce moment.

En élevant ses enfants, elle a déclaré: «Mon mari et moi n’avons jamais rien pris pour acquis, et il était très important pour nous non seulement de chérir les moments que nous avons vécus en sachant qu’à tout moment… c’est à quel point la vie est précieuse, mais elle était vraiment important pour nous d’élever des enfants indépendants et résilients. Être mère est le travail le plus important au monde pour moi, et je remercie ma mère, mon mari et mes enfants. C’est la raison pour laquelle je me lève tous les matins », a déclaré Tifford.

Smith, qui a été présenté par Christy Turlington Burns, a parlé de garder les mères qui travaillent sur le marché du travail. «Je pense que plus nous pouvons garder de femmes sur le marché du travail de manière globale, mieux nous serons en tant que pays.… Nous essayons vraiment d’étendre notre portée et de parler de tout ce que nous faisons, pour que les gens n’aient pas pour réinventer la roue.

Enfin, Jenner, qui est présent à la télévision depuis 20 saisons avec «Keeping Up With the Kardashians», et a élevé six enfants, Kim, Kylie, Khloé, Kendall, Kourtney et Rob, se rapproche de la fin de l’émission .

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait appris sur elle-même en tant que mère après 20 saisons, Jenner a déclaré: «C’est un défi. Être maman est le plus beau travail que j’ai dans le monde. C’est définitivement un gros problème. J’ai six enfants et 10 petits-enfants et je ne pourrais pas me sentir plus béni. Après 20 saisons, je réalise à quel point nous aimons être ensemble. Le faire devant le monde entier est un défi différent, et j’aime où nous en sommes », a-t-elle déclaré.

«Je ne peux pas penser à quoi que ce soit pour lequel je préférerais être reconnu plutôt que d’être une maman formidable. La plus grande bénédiction de ma vie, ce sont mes enfants », a déclaré Jenner.

