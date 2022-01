Le 44469, le deuxième prix de la Lotería del Niño 2022

01/06/2022 à 13:02 CET

Le deuxième prix du tirage extraordinaire de la Lotería del Niño, organisé ce jeudi et doté de 750 000 euros par série (75 000 euros pour la dixième), est revenu au numéro 44 469. Ce deuxième prix a été le plus distribué du tirage et a laissé une bonne pluie d’euros dans plusieurs régions de la géographie espagnole.

Ce jeudi 6 janvier, El Niño a distribué 700 millions d’euros, avec un premier prix de deux millions d’euros par série (200 000 euros pour la dixième) et, comme chaque année, a mis le point d’orgue des vacances de Noël. Le deuxième prix de ce tirage est doté de 750 000 euros par série (75 000 euros au dixième) et le troisième avec 250 000 euros par série (25 000 euros au dixième). L’émission totale est de 1 000 000 000 d’euros (50 millions de dixièmes).

Voici la liste complète des numéros gagnants du tirage El Niño

44469, le deuxième prix

Le deuxième prix du tirage de l’Enfant, 44469, a fait son apparition vers 12h20 du matin, juste après l’extraction du troisième prix, qui en 2022 est tombé à 19467. Une partie du deuxième prix a été vendue, entre autres localités espagnoles, en Gijón et Oviedo, selon les informations de State Lotteries and Betting.

Dans les Asturies, il a été vendu spécifiquement dans une administration située au numéro 14 du Gran Capitan de Gijón, à Avenida Rufo García Rendueles 20, également à Gijón, et à Padre Buenaventura de Paredes 2 à Oviedo.

Il a également été vendu en partie dans la ville cantabrique de Treceño. Plus précisément, dans un établissement situé dans le quartier de Requejo de cette ville, appartenant à la municipalité de Valdáliga, selon les informations de State Lotteries and Betting.

En outre, six administrations murciennes Ils ont distribué une partie du deuxième prix du tirage d’El Niño, doté de 75 000 euros au dixième, qui est tombé au nombre de 44 469. Pour le moment, le nombre de billets vendus n’a pas été confirmé.

Concrètement, les administrations qui ont vendu ce dixième ont été celle de Sangonera la Seca, celle située avenue Calvo Sotelo de Beniel, celle située rue Constitución à El Esparragal, celle située avenue Picos de Europa de La Alcayna, la situé sur la rue principale de La Algaida et Carrefour Zaraiche à Murcie.

Baléares, Pontevedra, Burgos, Guipuzkoa, sont d’autres des provinces auxquelles une pincée de ce deuxième prix de l’Enfant est arrivée.

