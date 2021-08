Le 20 juillet 1974, Eric Clapton‘s 461 Ocean Boulevard est entré dans le palmarès des albums Billboard et le 17 août, son retour créatif et personnel était complet. Le disque est passé à la première place à cette date, donnant à “Slowhand” son premier LP américain en tête des charts. Il y est resté un mois complet.

Aux États-Unis en 1974, Clapton ne pouvait rien faire de mal. Cet album confirme qu’il a bel et bien surmonté les troubles qui ont bouleversé sa vie au début des années 1970. Il a sans doute été aidé en chemin par sa couverture indélébile de Bob Marley et “J’ai tiré sur le shérif” des Wailers. Il a finalement atteint le n ° 1 aux États-Unis. Enregistrée à la suggestion du membre du groupe George Terry, la chanson comprend les chœurs d’Yvonne Elliman, et sera plus tard votée au Grammy Hall of Fame. Vers la fin de l’année, le remake d’Eric du rock’n’roll marron de Johnny Otis “Willie And The Hand Jive” est également sorti en single, atteignant le top 30 américain.

Le groupe de base 461 était composé de joueurs qui étaient déjà des inconditionnels de Clapton ou le deviendraient, dont Carl Radle (basse), Dick Sims (claviers), George Terry (guitare) et Jamie Older (batterie). L’album, produit par le maître de studio Tom Dowd, comprenait également les choeurs et l’harmonica d’une jeune femme appelée Marcy Levy, plus tard pour co-écrire “Lay Down Sally” et d’autres chansons avec Clapton, avant de devenir célèbre dans les années 1990 en tant que Marcella Detroit dans Sœur de Shakespeare.

La maison figurant sur la pochette de l’album était en effet le 461 Ocean Boulevard, dans la ville de Golden Beach, en Floride. Eric y a vécu pendant la réalisation de l’album. (Bill Gates et Ricky Martin ont également possédé des maisons dans la communauté haut de gamme.) Il a enregistré 461 dans les célèbres Criteria Studios entre avril et mai 1974, où, en 1970, il avait enregistré Layla And Other Assorted Love Songs avec Derek et les dominos.

