Le 46e anniversaire de Charlize Theron était une extravagance de bateau mystère du meurtre du bal des années 80

L’actrice Charlize Theron a célébré son anniversaire dans le style des années 1980. La star de Mad Max: Fury Road a partagé sur son compte Instagram que pour son 46e anniversaire, elle et ses amis proches ont célébré sur un bateau avec un mystère de meurtre sur le thème du bal des années 80. Theron a partagé des photos sur les réseaux sociaux, l’une d’elle portant un t-shirt “Birthday Girl” aux couleurs vives, et une autre dans son meilleur bal, avec une perruque massive et des bandeaux absorbants des années 80.

Les deux enfants de Theron, Jackson et August, faisaient partie des invités, et Theron a exprimé sa joie et sa gratitude dans un message sincère. “Eh bien, je n’ai jamais pu aller au bal, mais cette année pour mon anniversaire, mes amis ont décidé de changer ça”, a écrit Theron. “J’aime ces humains plus que les mots ne peuvent le décrire. Ils sont les seuls à pouvoir savoir qu’une soirée mystère et meurtre dans les années 80 sur un bateau est mon anniversaire de rêve littéral. Quelle famille, quelle nuit.”

Theron, qui a été vue pour la dernière fois dans F9 et The Old Guard de Netflix, est devenue franche d’être une actrice dans la quarantaine dans le passé. Elle a partagé son approche rafraîchissante du vieillissement dans une interview de 2018 avec InStyle. “Il y a des jours où j’aime vraiment mon visage et je n’ai aucun problème avec les rides autour de la bouche ou des yeux”, a-t-elle admis. “Puis il y a des jours où nous nous disons : ‘Oh mon dieu, il est peut-être temps de faire un lifting.’ Et c’est bien.”

“Cela ne veut pas dire que je ne veux pas vieillir”, a poursuivi Theron. “Plus nous pouvons comprendre que c’est normal et que cela fait partie du processus, plus nous relâcherons la pression. Soyez gentil avec vous-même. Prenez chaque jour pour ce qu’il est, et c’est tout.” Pour Theron, sa mère Gerda a eu une influence majeure sur la façon dont elle considérait la beauté. “Ma mère a joué un rôle énorme parce qu’elle dégageait tellement de ce que je crois que la beauté est vraiment. Mais pour moi, ce n’était pas un moment aha”, a déclaré Theron. “J’ai eu la chance très jeune de commencer à voyager et de voir ce que les gens faisaient ailleurs, ce qu’ils mangeaient, ce qu’ils sentaient et ressemblaient. J’ai grandi en Afrique du Sud, un pays qui a plus de cultures que n’importe quel autre endroit en le monde. Tout cela m’a donné une prise de conscience. “