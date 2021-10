Le 4e quart de Ross à 22 points mène Magic sur les Knicks 110-104

Terrence Ross a marqué ses 22 points au quatrième quart et le Magic d’Orlando a battu les Knicks de New York 110-104 dimanche soir.

Ross a été l’un des six joueurs d’Orlando à marquer à deux chiffres alors que le Magic a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives en ouverture de saison.

Cole Anthony a enregistré son premier double-double en carrière avec 29 points et un sommet en carrière de 16 rebonds. Jalen Suggs et Wendell Carter Jr. ont ajouté 11 points chacun, et Franz Wagner et Mo Bamba ont ajouté 10 points chacun.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Julius Randle et Mitchell Robinson ont enregistré des doubles-doubles pour les Knicks, qui ont perdu leur premier match après avoir ouvert la saison avec des victoires consécutives. Randle avait 30 points et 16 rebonds, et Robinson 10 points et 10 rebonds. Derrick Rose a marqué 23 points, RJ Barrett a terminé avec 12 points sur un tir de 5 contre 17 et Kemba Walker a récolté 10 points en 19 minutes.

Les rivaux de la Conférence Est jouaient la seconde moitié d’une série aller-retour. New York avait mis en déroute Orlando 121-96 vendredi en Floride. Dans ce match, les Knicks ont établi des records d’équipe pour les tentatives de 3 points (54) et les 3 points marqués (24).

Ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés, renversant 7 des 13 3 au premier quart. Mais cela n’a pas duré puisque New York a marqué six autres points à 3 points au cours des trois derniers quarts. Les Knicks ont terminé 13 pour 48 de longue distance.

Alors que les Knicks ont ouvert une avance insurmontable vendredi, le Magic a traîné cette fois et est entré dans le quatrième quart avec six points de retard, 80-74.

Le Magic a utilisé une poussée de 12-0 au cours des 2h40 premières pour prendre une avance de 86-80, mis en évidence par un 3 points de Ross et un dunk tonitruant de Moritz Wagner sur Obi Toppin qui a incité l’entraîneur des Knicks Tom Thibodeau à appeler le temps mort.

Cela n’a pas fait grand-chose car les Magic ont pu s’accrocher et enregistrer leur première victoire de la saison.

CONSEILS :

Magic : Au début de la saison, le Magic comptait neuf joueurs âgés de 23 ans ou moins et d’un âge moyen de 25,1 ans. Cela signifie que le travail de l’entraîneur-chef Jamahl Mosley transformera les jeunes joueurs en professionnels. « C’est une opportunité certaine pour ces jeunes gars de faire l’expérience de la ligue à ce niveau », a déclaré Mosley avant le match. « Jouer de très bonnes équipes de basket-ball physiques et de haut niveau. C’est une expérience formidable pour eux d’avoir à entrer et d’apprendre. » … Selon Elias Sports, la formation de départ d’Orlando composée de Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. et Mo Bamba avait une moyenne d’âge de 21 ans et 213 jours, et était la plus jeune formation d’ouverture de l’histoire de la NBA. La ligue a suivi l’âge moyen des partants dès la saison 1970-71.

Knicks : Tom Thibodeau ne veut pas que son équipe tire juste pour le plaisir de tirer. Au contraire, il a souligné l’importance de prendre le bon coup. « Je veux juste qu’ils comprennent la valeur des tirs », a déclaré Thibodeau dans sa disponibilité d’avant-match. L’entraîneur de New York avait posé une série de questions sur son équipe prenant un record de franchise 54 3s et réalisant un record de franchise 24 dans la déroute des Knicks 121-96 du Magic à Orlando vendredi soir. « Nous savons que les lancers francs valent beaucoup. Nous savons que les lay-ups valent beaucoup. Vous savez que le dunk vaut beaucoup. Vous savez que le coin 3 vaut beaucoup. Alors, comprenez quelles que soient vos forces, jouez avec ces forces Et puis nous avons consacré beaucoup de temps à attaquer la jante et à faire le bon jeu. «

SUIVANT:

Magic: Terminez le voyage de deux matchs à Miami lundi soir.

Knicks : accueillez Philadelphie mardi soir.