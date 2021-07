Le 4X400 féminin, l’argent et un nouveau record d’Espagne dans la catégorie des moins de 20 ans

in

18/07/2021 à 21h21 CEST

L’équipe d’Espagne féminine 4X400 réalisé ce dimanche aux U-20 européens à Tallinn (Estonie) une médaille d’argent historique qui, en plus d’être un nouveau record pour l’Espagne dans la catégorie, devient la première médaille à être obtenue par un relais féminin dans l’histoire de ce championnat.

Carmen Avilés, Berta Segura, Bárbara Cosculluela et Lucía Pinacchio, avec une note de 3:36.10, ils ont résisté aux attaques des Italiens, des Irlandais et des Norvégiens et n’ont été dépassés que par l’équipe allemande, qui a remporté l’or.

C’est un bon dimanche avec des médailles espagnoles, dont deux d’or. L’Aragonais Pol Oriach s’est proclamé Champion d’Europe U-20 3000 mètres haies lorsqu’il a remporté la finale de Tallinn dans un dernier tour puissant qui lui a valu le titre avec un temps de 8: 41.36, meilleur record européen de l’année et quatrième en Espagne de tous les temps.

De son côté, l’athlète barcelonaise Carla Domínguez a accroché la médaille d’or ce dimanche dans la finale du 5000 mètres avec une attaque irrésistible dans le dernier kilomètre qui lui a donné la victoire avec un temps de 16 : 16.57.