“Le 5-1 contre l’Espagne a changé ma vie”

09/06/2021 à 18:59 CEST

Le défenseur néerlandais Daley Blind a reconnu aujourd’hui qu’il a toujours en tête ce match de la Coupe du monde 2014 au Brésil dans lequel les Pays-Bas ont battu l’Espagne 5-1 car il a changé sa vie.

“Très souvent, je regarde le match 5-1 contre l’Espagne. Ce match a changé ma vie.”, a déclaré le défenseur de l’Ajax lors d’une conférence de presse.

Ce match a été un coup dur pour la “génération dorée” du football espagnol dirigée par Vicente del Bosque, qui venait de remporter trois victoires consécutives en Euro-World-Euro Cup, a tiré un penalty contre les Pays-Bas et a ensuite concédé cinq buts marqués la fin d’une période historique de La Roja.

Cette revanche des Pays-Bas, finaliste de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud remportée par l’Espagne, était en phase de groupes, elle n’a donc pas éliminé automatiquement Iker Casillas, Xabi Alonso, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Xavi Hernández et Andres Iniesta.

Mais cela a marqué le prélude à la tragédie de l’actuelle championne de la Coupe du monde, qui a également perdu en championnat contre le Chili et gagné contre l’Australie, faisant sa troisième et faisant ses adieux au tournoi en phase de groupes.

Le joueur, qui puis j’avais 24 ans et jouant pour l’Ajax Amsterdam, il a réalisé un superbe centre de l’aile gauche pour Robin van Persie, qui s’est envolé au centre de la surface entre Ramos et Piqué et a dirigé le ballon au-dessus d’Iker Casillas pour ouvrir le marqueur néerlandais.

Blind a expliqué que ce match, et sa contribution à l’un des plus beaux buts du tournoi, ont contribué à éveiller l’intérêt des grands clubs pour celui-ci. C’est l’été au cours duquel il a signé pour Manchester United, club dans lequel il a joué jusqu’en 2018, date de son retour à Amsterdam.

“Le monde entier regarde, ton nom partout, le but vu partout. Cela m’a permis de faire un pas vers Manchester United”, a déclaré le joueur, fils du footballeur historique de l’Ajax Danny Blind, vainqueur de la Ligue des champions en 1995 avec Frank. Rijkaard, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert et l’actuel sélectionneur des Pays-Bas Frank de Boer. “Évidemment, je continue ma vie, mais le jeu est toujours là”, a ajouté Blind, qui affronte l’Eurocup à 31 ans.