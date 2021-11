Le 5 décembre, il y aura un feu d’artifice. Ce sera l’un des meilleurs combats de l’année

LOS ANGELES (15 novembre 2021) – Le quintuple champion du monde invaincu et l’attraction la plus incontournable de la boxe aujourd’hui, Gervonta « Tank » Davis, était avec le puissant boxeur mexicain Isaac « Pitbull » Cruz palpitant ce qui sera son combat pour la WBA Lightweight Ceinture de champion lors d’une conférence de presse virtuelle ce lundi à la veille de leur concours le dimanche 5 décembre, en direct sur SHOWTIME PPV depuis le STAPLES Center de Los Angeles dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

Ce sera la troisième fois consécutive que Davis sera la tête d’affiche d’une attraction à la carte et sera mesuré par rapport au concurrent n ° 2 du classement IBF à Cruz, le combattant de Mexico est surnommé « Pitbull » pour son style de combat dur et agressif.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont maintenant en vente sur AXS.com.

Voici ce que les participants à la conférence de presse avaient à dire lundi :

GERVONTA DAVIS

«Je suis heureux et excité d’être là où je suis maintenant. J’ai travaillé dur pour préparer mon nouvel adversaire. Je sais que Cruz viendra prêt à se battre. Les fans seront les vrais gagnants de ce combat, car nous sommes tous les deux prêts à faire de notre mieux. Je suis prêt à faire un grand spectacle le 5 décembre.

« Tout peut arriver en boxe, alors j’essaie de rester concentré. Je suis toujours prêt à relever n’importe quel défi.

« Ce combat est plus intéressant maintenant, puisque nous sommes les deux facettes. Ce sera une autre soirée excitante pour la boxe et une grande occasion pour les fans. Que le meilleur gagne. Nous serons tous les deux dans notre meilleure forme.

« (Cruz) peut dire que je n’ai pas encore affronté quelqu’un comme lui s’il le veut, mais il n’a pas non plus affronté quelqu’un comme moi. Je peux boxer tactiquement et je peux boxer agressivement. On verra ce qu’il dira quand je le frapperai au visage.

« Vous verrez des feux d’artifice le 5 décembre, je vous le garantis. Ce sera incontournable. N’allez pas chercher le pop-corn ou quelque chose comme ça pendant le combat. Ce sera un autre défi difficile, mais je suis fait pour ça.

«Il faut toujours s’adapter en boxe, peu importe ce qui se présente à vous. Je vais m’adapter à Cruz. J’élucide chaque jour ce que Cruz pense faire dans ce combat.

« Cruz m’a impressionné dans ses combats passés. Il arrive prêt à gagner. Il ne cherche pas seulement à endurer. Il va chercher ce qu’il veut et le prend. Ce n’est pas un adversaire que je peux me permettre de sous-estimer. Une victoire contre lui serait important pour moi.

« S’entraîner pour affronter un rival inférieur est différent. Je fais généralement face à des gars qui sont plus grands que moi. C’est juste une autre facette de l’adaptation. Nous faisons de notre mieux pour comprendre ce qu’il fera.

« Le 5 décembre sera la date d’un des meilleurs combats de l’année, un feu d’artifice qui est plus un rendez-vous incontournable qu’un combat de boxe. Assurez-vous de venir la voir.

«Je suis excité et reconnaissant. Je veux continuer à grandir et à m’améliorer en tant que combattant chaque jour ».

ISAAC CRUZ

« Ce sera un grand combat. Je suis prêt à surprendre et à montrer au monde que je peux mettre une nouvelle star au panthéon des champions de boxe mexicains.

« Je suis prêt à me montrer le 5 décembre au STAPLES Center. Quand j’ai reçu l’appel disant que je me battrais dans l’événement principal, j’avais plusieurs sentiments mitigés, mais je suis super motivé et prêt à profiter de cette opportunité.

«Je ne vais pas faire confiance, pas du tout, mais Gervonta Davis n’a jamais combattu quelqu’un de mon style et de mes caractéristiques. Nous travaillons dur pour nous assurer que ce style fonctionne parfaitement le 5 décembre.

« Les fans seront les vrais gagnants de la soirée… ‘Pitbull’ et ‘Tank’ entreront en collision et le public sera au bord de leurs sièges.

«Je peux vous garantir que j’ai faim de gloire et motivé pour gagner ce combat. Je me bats pour ma femme, pour mon fils et pour rendre mon pays fier. Je sais que ma carrière changera complètement pour le mieux si je gagne ce combat.

« La clé pour vaincre Gervonta sera mon ambition, vouloir lui retirer sa ceinture de champion. La détermination sera vitale, et je le presserai de mon pouvoir. Une fois qu’il l’aura senti, j’espère que le combat tournera en ma faveur.

« C’est à Gervonta de prouver qu’il est une superstar sur le ring. Le vaincre n’est pas une montagne impossible à gravir, et le détrôner n’est pas un défi impossible.

« Je veux toujours affronter les meilleurs, et Gervonta en fait partie. Je m’entraîne très dur pour être à la hauteur du défi ».

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

« C’est une rencontre passionnante avec la présence du boxeur le plus excitant de la planète. Gervonta Davis contre Isaac Cruz. Cruz est l’un des 10 meilleurs prétendants légers avec un style agressif qui cherchera à détrôner ‘Tank’.

« Le Mexique vole haut après la victoire historique d’un champion incontesté comme Canelo lvarez, et maintenant Cruz a l’opportunité de vaincre ‘Tank’. Cruz m’a impressionné depuis qu’il a combattu sur l’undercard de Gervonta l’année dernière contre Diego Magdaleno. J’ai été très impressionné par son KO et je savais que cette opportunité pouvait se produire.

« ‘Tank’ est toujours prêt, il reste en forme pour que vous n’ayez pas à vous mettre en forme. Il y aura un feu d’artifice le 5 décembre, et cela se terminera définitivement par un KO.

« Cruz est prêt à se battre. Il se battait déjà sur cette carte depuis le début, il ne peut donc pas être considéré comme un remplaçant de dernière minute. ‘Tank’ devra garder sa garde à chaque seconde de ce combat, puisque Cruz vous met la pression à la fois mentalement et physiquement ».

TOM BROWN, Président de TGB Promotions

« Ce combat sera sensationnel le 5 décembre. Los Angeles est une grande salle de boxe depuis 100 ans maintenant. Les combattants mexicains viennent avec fierté, courage et désir de gagner. Ils refusent d’être vaincus. Cruz est un guerrier avec toutes les lettres.

«Le STAPLES Center a une longue tradition d’attirer les meilleurs combats à Los Angeles. Gervonta Davis est une garantie d’émotions dans le stade. Vous ne voudrez pas manquer les bombardements des deux chasseurs le 5 décembre ».

À PROPOS DE DAVIS VS. CROIX

Davis contre Cruz verra le quintuple champion du monde Gervonta « Tank » Davis défendre son championnat WBA des poids légers contre le puissant concurrent léger Isaac « Pitbull » Cruz en direct sur SHOWTIME PPV le dimanche 5 décembre à 20 h HE / 17 h HP au STAPLES Center de Los Angeles dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

L’undercard mettra également en vedette Sebastian « La Torre Infernal » Fundora affronter un autre adversaire invaincu comme Sergio Garcia dans un combat d’élimination du titre mondial des super-légers WBC en tant que co-événement principal de la nuit. De plus, les puissants prétendants poids moyens Sergiy Derevyanchenko et Carlos Adames s’affrontent dans une bataille en 10 rounds, tandis que le meilleur prétendant poids plume Eduardo Ramírez affronte l’ancien prétendant au titre Miguel Marriaga dans le concours inaugural du pay-per-view.