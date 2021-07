in

BlockFi

Le 5e État lance un avertissement contre BlockFi alors que le prêteur crypto s’engage avec les régulateurs

Le prêteur de crypto BlockFi a reçu un autre avertissement, et cette fois, il vient du Kentucky.

Vendredi, le fournisseur de services financiers et de négociation de crypto-monnaie a reçu une commande de la Division des valeurs mobilières du Kentucky Department of Financial Institutions (KDFI) concernant les opérations du compte d’intérêt BlockFi (BIA) de l’État.

Selon l’ordonnance, il est interdit à BlockFi de solliciter ou d’offrir des valeurs mobilières dans l’État.

BlockFi maintient quant à lui que la BIA est légale et appropriée pour les participants au marché de la cryptographie.

Cependant, à compter de maintenant, le cabinet cessera d’accepter de nouveaux clients BIA résidant au KY. Cela n’affecte pas ses clients existants, qui continueront d’accéder aux produits, services et actifs de la plate-forme BlockFi. BlockFi a déclaré dans un communiqué,

« BlockFi s’est activement engagé avec plusieurs régulateurs. Nous restons fidèles à notre engagement à protéger les droits des consommateurs à percevoir des intérêts sur leurs actifs cryptographiques. »

Ce mois-ci, BlockFi a également reçu les mêmes ordres prohibitifs du New Jersey, du Texas, du Vermont et de l’Alabama, où ils ont cessé d’accepter de nouveaux clients et continuent de dialoguer activement avec les régulateurs concernant son compte d’intérêt.

Cette semaine, pendant ce temps, le New Jersey Bureau of Securities (NJ BOS) a reporté la date d’entrée en vigueur de son ordonnance au 2 septembre 2021, à la suite de leur discussion. Les autorités de réglementation des valeurs mobilières du Texas ont également autorisé la société à fournir des preuves à l’appui de ses allégations et ont prévu une audience début octobre.

Malgré tous les reculs réglementaires, la société poursuivrait toujours un tour de table de 500 millions de dollars de série E, cela aussi avant une éventuelle offre publique.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.