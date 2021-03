Le 5G Open Innovation Lab nomme 15 startups dans la troisième cohorte, avec une technologie desservant un large éventail de marchés

Une troisième cohorte d’entreprises a été sélectionnée pour participer au 5G Open Innovation Lab (5G OI Lab), un programme de démarrage basé à Bellevue, Washington, financé par T-Mobile, Microsoft, la NASA et d’autres.

Le laboratoire a fait ses débuts en mai dernier et a révélé les participants à un deuxième programme en septembre. L’objectif est d’aider les entrepreneurs à tirer parti de la technologie 5G et à établir des liens avec une variété de partenaires des sphères publique et privée.

Le lot d’entreprises du printemps 2021 représente des technologies desservant des marchés tels que l’automatisation, la cybersécurité, la gestion de flotte, l’agriculture autonome, la logistique et la santé.

«La diversité des étapes, des cas d’utilisation et de la technologie de ce lot démontre l’évolution du programme et sa capacité à attirer un éventail d’entreprises», a déclaré Jim Brisimitzis, associé général du laboratoire, dans un communiqué de presse.

Voici les 15 nouvelles entreprises, avec les descriptions du laboratoire:

Réseaux A5G: Permettre à un réseau distribué et désagrégé de réseaux de créer des réseaux 4G, 5G et WiFi privés et publics autonomes.

AccelerComm: Suralimentation 5G NR avec IP de couche physique de pointe qui augmente l’efficacité spectrale et réduit la latence, permettant des services 5G convaincants et de grande valeur.

Agolo: La principale plate-forme de synthèse d’IA pour les entreprises, qui crée des résumés personnalisés et contextuellement pertinents de manière dynamique à partir des données de grande valeur et de volume élevé de votre organisation.

Sécurité Attila: Une société de cybersécurité axée sur le cloud computing et de périphérie pour tous les appareils compatibles IP au sein du gouvernement américain et de l’entreprise.

Robotique Bleu Blanc: Connecte les gens avec des solutions autonomes aujourd’hui via sa plate-forme qui gère efficacement et en toute sécurité plusieurs flottes de véhicules aériens et terrestres pour l’agriculture, la mobilité urbaine et les premiers intervenants.

Continuel: Fournit aux constructeurs de voitures connectées et aux opérateurs de réseaux mobiles des solutions uniques basées sur l’IA pour analyser et améliorer l’expérience de voyage connecté des conducteurs, des passagers et des abonnés en déplacement.

EdgeQ: Station de base 5G sur une société «à puce» fournissant une plate-forme RAN entièrement ouverte et programmable à une fraction de la puissance et du coût des solutions existantes pour les applications d’entreprise et de télécommunications.

LogDNA: Une solution de gestion centralisée des journaux qui aide les équipes d’ingénierie modernes à être plus productives dans un monde DevOps.

MantisNet: Fournit une observabilité du réseau native du cloud en simplifiant l’accès et l’extraction en temps réel des données de réseau, d’applications et de fonctions réseau 5G conteneurisées et éphémères pour une surveillance continue, la topologie, la corrélation d’événements et l’automatisation afin d’améliorer les performances, la fiabilité et la sécurité.

NavTrac: Utilise la vision par ordinateur pour réinventer les opérations du chantier grâce à l’automatisation et à l’optimisation proactive avec une plate-forme qui comprend un système de porte automatisé (AGS) pour augmenter la qualité des données, détecter les dommages, améliorer la gestion des stocks et éliminer les coûts de garde.

Proximie: Une plateforme technologique qui sauve des vies en partageant les meilleures pratiques cliniques au monde.

SensorUp: Une plateforme cloud de l’internet des objets (IoT) et de l’IA de mouvement primée par l’OTAN pour l’efficacité opérationnelle, l’automatisation et la sécurité.

Simétrique: Une plate-forme holistique de gestion du cycle de vie IoT qui simplifie les flux de données complexes des appareils connectés à grande échelle dans un format à volet unique auquel vous pouvez accéder, comprendre et agir facilement.

Sarcelle: Une société de services Internet des objets (IoT) qui fournit des solutions de connectivité et de mise en réseau intelligentes aux fabricants d’appareils connectés et aux opérateurs de réseaux public-privé via la plate-forme eSIM de Teal aidant les opérateurs IoT à évoluer à l’échelle mondiale, à automatiser les flux de travail de connectivité, à contrôler l’accès aux réseaux publics et privés, et évoluer avec les nouvelles technologies cellulaires, dont la 5G.