Le 5G UWB de Verizon frappera 1 700 villes ce mois-ci avec de nouveaux plans et plus

Verizon a fait une annonce majeure sur sa couverture 5G aujourd’hui. Ce mois-ci, l’opérateur offrira une connectivité 5G UWB ultra-rapide à plus de 1 700 villes américaines qui couvriront plus de 100 millions de personnes. Verizon améliore également ses forfaits de smartphones 5G avec jusqu’à 6 abonnements de divertissement gratuits et offre aux clients jusqu’à 50 % de réduction sur son Internet domestique 5G.

Verizon a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse parallèlement à son événement en direct YouTube « 5G Ultra Show ».

Ce mois-ci, plus de 100 millions de personnes dans plus de 1 700 villes du pays auront accès à des vitesses jusqu’à 10 fois plus rapides que la 4G LTE via le réseau Verizon 5G Ultra Wideband. Cela signifie que près d’un Américain sur trois vit dans des zones où il pourrait profiter de la vitesse, de la fiabilité et de la puissance transformatrices de la 5G Ultra Wideband en déplacement, à la maison ou au travail.

Verizon a souligné que son 5G UWB peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps (1000 Mbps) et « apporte une puissance et des performances comparables à une connexion Internet haut débit dans votre poche ».

Avec la 5G UWB pour des appareils comme les iPhone 12 et 13, la dernière génération de cellulaires de Verizon est déjà disponible dans plus de 60 villes américaines avec Internet domestique 5G et Internet professionnel 5G et cela va se développer rapidement plus tard en janvier.

L’actualité d’aujourd’hui accélère également l’expansion du haut débit sans fil de Verizon, ouvrant ainsi le choix aux particuliers et aux entreprises des villes du pays. Avec l’ajout de la bande C plus tard ce mois-ci, des millions de foyers et d’entreprises supplémentaires seront couverts par le service haut débit domestique sans fil de Verizon. L’Internet résidentiel 5G et l’Internet professionnel 5G permettent aux clients de profiter de toute la vitesse et de la sécurité de la 5G avec une configuration simple et facile et sans contrats annuels ni autres complications.

Verizon offre 50 % de réduction sur son Internet domestique 5G à partir du 5 janvier pour les clients mobiles existants et apportera également d’autres améliorations à ses forfaits de smartphone 5G, comme jusqu’à 6 abonnements de divertissement gratuits, 50 Go de données hotspot, et plus encore.

Pour votre téléphone : avec nos forfaits 5G Get More, 5G Play More et 5G Do More, vous obtiendrez des vitesses jusqu’à 10 fois plus rapides que ce que vous avez actuellement au même prix que les forfaits d’aujourd’hui, vous pouvez donc télécharger un film en quelques minutes ou une chanson en quelques secondes.5 Vous voudrez découvrir notre meilleur forfait, le forfait 5G Get More, qui comprend :

Données premium illimitées6 Un jour d’International Travel Pass par mois 50 Go de données hotspot – les données hotspot les plus mobiles proposées par n’importe quel fournisseur de services sans fil7 Six abonnements de divertissement inclus sans frais supplémentaires La meilleure partie ? Vous pouvez également obtenir l’Internet domestique 5G à 50 % de réduction

Cela ressemble à une excellente extension pour la couverture 5G UWB de Verizon. Mais une chose à garder à l’esprit, avec une couverture disponible ce mois-ci dans 1 700 villes américaines, cela ne signifie pas que la saveur Ultrawide Band de la 5G couvrira l’intégralité de chaque ville.

Nous n’avons pas encore tous les détails sur la tarification des plans 5G mis à jour, mais les changements semblent être positifs, comme 6 abonnements de divertissement gratuits, le hotspot de 50 Go et un pass de voyage international gratuit chaque mois.

L’Internet domestique 5G de Verizon devient également plus tentant avec la nouvelle offre de 50 % de réduction pour les clients mobiles existants et d’autres fonctionnalités comme l’absence de contrat et des vitesses moyennes de 300 Mbps.

