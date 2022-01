Le 6 janvier est la nouvelle stratégie des démocrates pour dynamiser la gauche : Laura Ingraham

Laura Ingraham a fustigé les démocrates pour avoir sauté dans le terrier du lapin de la gauche radicale après qu’Hillary Clinton a perdu l’élection présidentielle de 2020 sur « The Ingraham Angle » mercredi.

« D’ici 2020, le parti n’a pas pu résister à l’idée de se joindre à ses éléments les plus radicaux », a-t-elle déclaré. « Ils travaillent avec la presse et les forces corrompues au sein de notre propre gouvernement pour traquer Trump avec des enquêtes implacables et sans fondement. Et, bien sûr, porter toutes ces accusations ridicules. La gauche salivait à la perspective d’une destitution et d’une condamnation. Ils étaient déterminés à gagner en tous les moyens nécessaires. »

L’ancien président Donald Trump quitte la Trump Tower à Manhattan. (James Devaney/Images GC)

« Ils sont maintenant coincés avec ces politiques folles d’extrême gauche et ces gens toxiques qui émettent des demandes irréalistes », a poursuivi Ingraham.

Lorsque le président Biden était sur le ticket 2020 pour la Maison Blanche, les démocrates ont intensifié les troubles sociaux et politiques pour assurer son siège au bureau ovale, a déclaré Ingraham.

« Quand il est devenu évident en 2020 que Joe Biden, leur candidat hologramme, ne pouvait inspirer aucune excitation ou énergie politique lui-même, ils ont dû trouver cette énergie ailleurs. Et c’est ce qu’ils ont fait – dans BLM, les syndicats d’enseignants, le Greta Foule climatique de Thunberg, COVID, alarmistes, Squad », a ajouté Ingraham. « Soudain, les démocrates qui ont fait campagne en tant que modérés ont débité le jargon de la diversité, de l’inclusion de l’équité, des mandats de vaccination, [and] Reconstruire en mieux. »

Lorsque des modérés tels que le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin ont résisté à leur programme, « ils sont déchiquetés par le Squad », a déclaré Ingraham.

Le sénateur américain Joe Manchin. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Ingraham a déclaré que la chaîne radicale au sein du Parti démocrate n’est pas là où le peuple américain en est politiquement.

« Maintenant, c’est tout l’agenda politique des démocrates en 2022 – ‘Nous vous protégerons des insurgés' », a déclaré Ingraham. «Bien sûr, alors qu’ils font grimper l’inflation, déstabilisent notre position à l’étranger, envoient des clandestins dans votre ville et laissent Fauci empêcher vos enfants de suivre une scolarité normale et vous de travailler. Ce n’est pas un pays d’extrême gauche. »

« Biden est un président boiteux. Les Américains ne se soucient pas de ce que [Biden] dit. Son propre parti ne se soucie pas vraiment de ce qu’il dit. D’autres pays, ils ne se soucient certainement pas de ce qu’il dit. »

Le président Biden et la première dame Jill Biden. (Photo AP/Carolyn Kaster)

« Quelqu’un de bonne foi peut-il vraiment dire qu’il va s’améliorer avec l’âge ? » elle a demandé. « S’il ne se souvient pas de la date actuelle ou des noms de ses propres membres de cabinet maintenant, comment diable va-t-il sonner en 2024? »

Malgré l’incongruité entre l’aile radicale du Parti démocrate et les goûts politiques des Américains, Ingraham a déclaré que les démocrates ne feraient que doubler leur programme.

« Voici ma prédiction – une victoire du GOP en novembre ne forcera aucune introspection démocrate … Cela ne fera que durcir leur opposition et approfondir leur engagement à changer les règles pour s’assurer qu’ils ne perdent plus jamais le pouvoir », a-t-elle déclaré. « Les monstres sont trop forts maintenant. Il faudra un tsunami électoral en 2024 pour les éliminer. »

« Et c’est l’angle. »