L’animateur de télévision et ancien membre de l’administration Trump, Steve Bannon, a été assigné à comparaître devant le comité américain House Select enquêtant sur les troubles civils pour la plupart pacifiques le 6 janvier pour une déposition aujourd’hui. Lorsqu’il n’a pas assisté, comme la plupart s’y attendaient, le président du comité a publié une déclaration annonçant qu’ils avaient l’intention de le tenir pour outrage, le processus commençant mardi prochain.

Lorsque Bannon n'a pas comparu, son avocat citant des inquiétudes concernant le privilège exécutif du président Donald Trump, le président démocrate du comité a publié une déclaration annonçant que la procédure pour outrage contre Bannon commencerait mardi.

Il y a moins d’une semaine, le comité du 6 janvier a été déclaré « mort » par Rick Wilson, le fondateur du projet anti-Trump Lincoln. À l’époque, Wilson a affirmé que des sources l’avaient informé que le comité « ne forcerait pas les assignations à comparaître » et a déploré que « Trump gagne » à nouveau. Au lieu de cela, les démocrates étaient impatients de travailler sur les infrastructures et d’autres points de leur agenda politique.

Ceux qui suivent l’expert anti-Trump et ancien stratège politique du GOP n’ont pas semblé impressionnés par le comité du 6 janvier choisissant mardi prochain comme date de début du processus d’outrage à Bannon, et Wilson a suggéré que le Congrès aurait dû voter aujourd’hui.

Bon. La maison devrait revenir immédiatement et voter. Déclaration de Thompson sur la coopération des témoins /news/press-releases/thompson-statement-cooperation-witnesses – Rick Wilson (@TheRickWilson) 14 octobre 2021

« Mardi prochain, ils ont dit », a écrit un utilisateur de Twitter qui suit Wilson. « Pourquoi pas aujourd’hui? » Un autre a ajouté: « Je déteste le dire, mais un comité du GOP aurait déjà voté maintenant. » Un troisième a exhorté : « Arrêtez de leur laisser le temps de réagir ! Arrêtez de leur laisser le temps de construire le récit ! »

Le président Donald Trump a publié une déclaration peu de temps après l’annonce de la nouvelle, notant que le comité est « composé de démocrates de gauche radicale et de quelques horribles républicains RINO » qui « cherchent à tenir les gens dans un mépris criminel pour des choses relatives à la manifestation ».

« En fait, ils devraient se tenir coupables d’outrage criminel pour avoir triché lors des élections, en inventant les escroqueries de la fausse Russie, de la Russie, de la Russie et de l’Ukraine, de l’Ukraine, de l’Ukraine, de la débâcle en Afghanistan, de la crise de la frontière sud, de l’effondrement de l’économie et du record. l’inflation », a ajouté le président Trump. « Ils utilisent des procureurs et des poursuites pour détruire plus de la moitié de ce pays et les gens ne vont pas le supporter !