Le 6 janvier n’est pas la plus grande menace pour l’Amérique – c’est le Parti démocrate : Mark Levin

Mark Levin a fustigé les démocrates pour avoir tenté de comparer l’émeute du Capitole du 6 janvier à la guerre civile et a déclaré que le parti de gauche était la plus grande menace pour l’Amérique dans « Life, Liberty & Levin » de dimanche.

« Regardez comment l’establishment de Washington, les médias, le Parti démocrate, les démocrates au Congrès, les universités et tous ont réuni les mêmes organisations, les mêmes personnes qui ont poussé la collusion avec la Russie, … les destitutions et les coups d’État … Maintenant, ils nous disent que Le 6 janvier est [and] … était la plus grande menace pour l’Amérique depuis la guerre civile. Bien sûr, c’est un mensonge pur et simple. La plus grande menace pour l’Amérique est le Parti démocrate », a déclaré Levin.

Le président Biden avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au Capitole des États-Unis pour marquer un an depuis le 6 janvier. (Stefani Reynolds/Pool via AP)

L’animateur de Fox a ensuite souligné ce qu’il croyait être le grand projet des démocrates.

« Que ce soit l’esclavage ou la ségrégation, que ce soit Jim Crow, que ce soit ce qu’ils appellent le socialisme démocratique ou ce qui est vraiment le marxisme américain. Ils veulent détruire et nationaliser notre système électoral, afin qu’ils puissent transformer tout le pays en Californie. Et les républicains ne pourront jamais gagner », a poursuivi Levin.

Les médias de gauche travaillent en tandem avec les démocrates pour provoquer cette révolution socialiste et conspirer contre l’individu, selon Levin.

« Ils veulent éliminer le système capitaliste et le remplacer par… un système socialiste. Ils veulent un gouvernement centralisé, même si notre Constitution est établie comme un système fédéraliste pour diviser le pouvoir pour nous protéger. Tout l’objectif de la déclaration est sur les droits inaliénables de l’individu. L’objectif de Biden et des démocrates dans les médias est contre l’individu. «

Le vice-président Harris prend la parole au Capitole des États-Unis pour marquer un an depuis le 6 janvier. (AP Photo/Andrew Harnik)

Pour que les démocrates provoquent cette révolution, ils ciblent la liberté d’expression, a déclaré Levin.

« Si vous avez un point de vue différent, vous n’osez pas le mentionner en classe aujourd’hui. Vous n’osez pas le mentionner sur les réseaux sociaux. Vous serez censuré. Vous serez banni. Vous serez détruit. C’est la nature des régimes totalitaires, pas Américanisme. »

Le président Biden s’essuie les yeux alors que la vice-présidente Kamala Harris s’exprime au Capitole des États-Unis pour marquer un an depuis le 6 janvier. (Drew Angerer/Pool via AP)

Levin n’a pas excusé la violence qui s’est produite le 6 janvier et a déclaré que ceux qui étaient violents et qui ont attaqué des flics devraient être poursuivis, mais il a souligné ce qu’il pense être un parti pris dans le système judiciaire.

« Alors, qu’est-il arrivé à Black Lives Matter ? Qu’est-il arrivé à Antifa ? … Une ville après l’autre a détruit des gens, tué des gens, [and] estropié. Ah oui, oui ! – mais c’était surtout pacifique, selon la presse », a-t-il déclaré. « Nous, conservateurs, nous nous opposons à la violence. Nous croyons en la société civile. Nous croyons à la loi et à l’ordre. Le 6 janvier est une démonstration de ce en quoi les démocrates croient. En quoi croient-ils ? Ils croient au pouvoir. »