Le 6 janvier n’est que le début de l’assaut contre la démocratie américaine

Il y a un an, des millions d’Américains ont vu des suprémacistes blancs et des terroristes nationaux, enhardis, financés et organisés par le président de l’époque, Donald Trump, son équipe et des élus à tous les niveaux de notre gouvernement, attaquer le cœur de la démocratie américaine.

Les terroristes nationaux portaient des armes à feu, des couteaux, du gaz poivré, des fermetures éclair et des battes de baseball dans les couloirs du Congrès. Ils ont cherché à pendre le vice-président de l’époque Pence à une potence de fortune, ont attaqué les forces de l’ordre, saccagé des bureaux, menacé la vie d’élus et de la police du Capitole et ont tenté d’empêcher la certification de l’élection présidentielle de 2020. Cinq personnes sont mortes, des centaines ont été blessées et les Américains ont regardé les membres du Congrès fuir une foule violente, obligés d’évacuer le Capitole.

Dans les jours qui ont suivi le 6 janvier 2021, les démocrates et les républicains de tout le pays ont juré de ne jamais oublier ce jour et de tenir les coupables pour responsables.

Un an plus tard, la promesse de rendre des comptes est menacée alors que l’attaque s’efface de notre conscience collective. Public Wise, une organisation luttant pour obtenir un gouvernement qui reflète la volonté et protège les droits de tous, a récemment mené un sondage qui a révélé que 47% des Américains ont déclaré que le 6 janvier est « quelque chose que les médias ont fait d’une affaire trop importante. . «

Le sondage a également demandé si les Américains pensaient qu’il était important de se souvenir des événements importants récents de l’histoire américaine. Il existe un accord quasi universel parmi les démocrates, les républicains et les indépendants qu’il est important de se souvenir des événements du 11 septembre et de la crise financière de 2008, mais 68% des républicains et 36,5% des indépendants disent que ce n’est pas important du tout ou pas trop important de préserver les événements du 6 janvier. Les Américains veulent oublier le 6 janvier, juste un autre morceau de notre sombre histoire que nous choisissons d’ignorer au nom de la fausse unité et pour protéger les egos fragiles de l’Amérique blanche.

Appeler à la justice après une tentative de coup d’État ne devrait pas prêter à controverse.

C’est pourquoi, à l’occasion du premier anniversaire du 6 janvier, Public Wise a lancé The Insurrection Index, une base de données en ligne des dossiers publics des individus et des organisations occupant des postes de confiance publique qui ont été impliqués dans l’assaut meurtrier contre le Capitole des États-Unis. La base de données contient des enregistrements de plus de 1 000 enregistrements au total, y compris 221 élus actuels ou candidats aux élections de partout aux États-Unis qui ont participé à l’insurrection.

Le 6 janvier 2021 n’était pas qu’un moment dans le temps, c’est un programme toxique multigénérationnel enraciné dans les mêmes mensonges qui ont établi l’esclavage, plaidé pour Jim Crow et soutenu la ségrégation, et propage maintenant la désinformation et alimente la subversion de la démocratie à travers les États-Unis. Les participants à l’insurrection se présentent aux élections, permis par cette idéologie raciste et la perpétuation continuelle du « Grand Mensonge ». Les insurgés élus sont la menace la plus importante à laquelle notre démocratie est confrontée. Ils prennent des décisions à tous les niveaux de gouvernement sur ce qui est enseigné dans nos écoles, comment nous combattons une pandémie mondiale, le droit de choisir, notre capacité de voter, nos lois et nos élections. Au moins 13 insurgés se sont présentés aux élections en 2021. Dix ont remporté leurs élections, rejoignant les assemblées législatives des États, les conseils municipaux, les commissions scolaires et les gouvernements municipaux. Au moins 221 insurgés occupent déjà ou briguent des fonctions publiques en 2022.

Ce n’est pas accidentel ; Donald Trump travaille activement pour approuver, soutenir et élire des législateurs d’État dans les principaux États swing qui croient à des mensonges sur la légitimité des élections de 2020. Il installe des alliés dans des États comme le Michigan, l’Arizona et le Colorado, à des postes d’administration électorale avant une éventuelle course en 2024 et en prévision d’une autre course serrée. Il empile le jeu et complote pour voler la présidence en 2024.

L’indice d’insurrection est conçu pour faire la lumière non seulement sur les personnes qui ont participé à l’insurrection, mais sur les rôles que les élus et les personnes occupant des postes de confiance publique ont joué le 6 janvier. Les élus aux plus hauts niveaux de notre gouvernement et leur personnel ont planifié, soutenu et même financé des parties de l’insurrection en partenariat avec l’administration Trump. Il est essentiel d’identifier et d’exiger des comptes de tous les participants, mais nous devons reconnaître que les insurgés qui se présentent et remportent des fonctions publiques sont la plus grande menace pour notre pays.

Public Wise lance une campagne en 2022 pour s’assurer que ces insurgés restent en dehors des fonctions publiques locales, étatiques et nationales. Les élections ne concernent pas seulement l’avenir que nous voulons, mais la reconnaissance du passé que nous avons. Nous ne pouvons pas avancer en tant que pays uni sans faire face à notre histoire et aux réalités des divisions qui existent dans notre pays. L’effort soutiendra les principales organisations de base en Arizona, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Michigan, entre autres États.

Il est trop tard pour sonner l’alarme ; le combat pour notre démocratie est déjà là. Ce qui se passera en 2022, c’est ce qui fera la différence entre des élections libres et équitables et Trump et l’extrême droite voleront la présidence en 2024.

Christina Baal-Owens est la directrice exécutive de Public Wise.