Le 6 janvier n’était ni une attaque terroriste ni une insurrection

Quiconque attendait la première comparaison hystérique du 11 septembre à l’occasion du premier anniversaire du 6 janvier n’a pas eu à attendre longtemps.

« Certaines dates résonnent à travers l’histoire, y compris des dates qui rappellent instantanément à tous ceux qui les ont vécues – où ils étaient et ce qu’ils faisaient lorsque notre démocratie a été attaquée », a déclaré la vice-présidente Kamala Harris tôt jeudi matin. « Des dates qui occupent non seulement une place sur nos calendriers, mais une place dans notre mémoire collective. 7 décembre 1941. 11 septembre 2001. Et 6 janvier 2021.

Quelques minutes plus tard, le président Biden l’a comparé à la guerre civile.

« Des émeutiers se déchaînent, agitant pour la première fois à l’intérieur de ce Capitole, le drapeau confédéré qui symbolisait la cause de la destruction de l’Amérique, pour nous déchirer », a-t-il déclaré. « Même pendant la guerre civile, cela n’est jamais arrivé. Mais c’est arrivé ici en 2021.

Ceci, Biden gravement entonné, représentait un « poignard à la gorge de l’Amérique, de la démocratie américaine ». Ce n’était rien de moins qu’une « insurrection armée ».

Pas une insurrection

Seulement, ce n’était pas le cas, selon les procureurs et les tribunaux. Sur les plus de 725 personnes arrêtées et inculpées dans le cadre de l’incident du 6 janvier, aucune n’a été inculpée de « rébellion ou insurrection » en vertu du 18 US Code § 2383.

La loi, qui est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison fédérale, s’applique à « quiconque incite, met sur pied, assiste ou se livre à toute rébellion ou insurrection contre l’autorité des États-Unis ou leurs lois, ou apporte une aide ou confort à celui-ci.

Si, comme le suggèrent Biden et Harris (et à peu près tous les démocrates américains), les accusés du 6 janvier avaient pris d’assaut le Capitole avec l’intention d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, alors pourquoi aucun d’entre eux n’en a été accusé ?

Pas de sédition

De plus, si, comme ils le prétendent depuis un an maintenant, cette insurrection visait vraiment à renverser le nouveau gouvernement Biden et à réintégrer Donald Trump à la présidence, alors pourquoi aucun des plus de 725 accusés n’a-t-il été inculpé de « complot séditieux » moins de 18 ans Code des États-Unis § 2384 ?

Le statut prévoit que « si deux personnes ou plus… conspirent pour renverser, renverser ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis, ou leur faire la guerre, ou s’opposer par la force à son autorité, ou par la force à empêcher, entraver ou retarder l’exécution de toute loi des États-Unis, ou par la force pour saisir, prendre ou posséder tout bien des États-Unis contrairement à l’autorité de celui-ci, ils seront chacun condamnés à une amende en vertu de ce titre ou emprisonnés au plus plus de vingt ans, ou les deux.

Ce comportement ne ressemble-t-il pas exactement à ce que Biden, Harris et le reste du Parti démocrate ont prétendu s’être produit le 6 janvier ? Un groupe de conspirateurs – encouragé et peut-être même directement guidé par l’ancien président Trump – n’a-t-il pas pris le Capitole par la force pour tenter de détruire le gouvernement (ainsi que la démocratie elle-même) ?

Et si Trump – ou toute autre personne censée fomenter et guider l’« insurrection » – plaidait effectivement pour le renversement du gouvernement Biden, alors pourquoi n’ont-ils pas été inculpés en conséquence ? 18 Le Code américain § 2385 criminalise « l’incitation au renversement du gouvernement », qu’il définit comme le fait d’encourager sciemment ou délibérément[ing], une mise[ting], conseiller[ing], ou enseigner[ing] le devoir, la nécessité, l’opportunité ou le bien-fondé de renverser ou de détruire le gouvernement des États-Unis.

Pas une attaque terroriste

Après 365 jours d’enquêtes criminelles, il n’y a pas eu suffisamment de preuves pour porter de telles accusations contre les quelque 725 personnes arrêtées dans le cadre de ce qui est maintenant considéré de manière hyperbolique (et ridiculement) comme une attaque semblable au 11 septembre contre le Capitole.

S’il s’agissait d’une véritable attaque terroriste domestique, elle aurait été inculpée comme telle. Ce n’était pas. Aucun des plus de 725 accusés du 6 janvier n’a été inculpé d’infraction liée au terrorisme. Cela choquera sans aucun doute Biden, Harris et tout démocrate qui croit à leur rhétorique hystérique.

Le terrorisme domestique est défini dans la loi fédérale comme « des actes dangereux pour la vie humaine qui constituent une violation des lois pénales des États-Unis ou de tout État » qui « semblent être destinés à intimider ou contraindre une population civile, à influencer la politique de un gouvernement par l’intimidation ou la coercition, ou pour affecter la conduite d’un gouvernement par la destruction massive, l’assassinat ou l’enlèvement.

Si les « terroristes » du 6 janvier avaient vraiment apporté des potences dans le Capitole avec l’intention de pendre le vice-président de l’époque, Mike Pence s’il n’accédait pas à leurs demandes d’arrêter la certification du vote électoral, alors pourquoi aucun d’entre eux n’a-t-il fait face à un Renforcement des peines pour terrorisme domestique?

En vertu de la loi, un tel acte « calculé pour influencer ou affecter la conduite du gouvernement par l’intimidation ou la coercition, ou pour exercer des représailles contre la conduite du gouvernement » est considéré comme un « crime fédéral de terrorisme » et peut donc être utilisé pour augmenter une peine fédérale.

Le but de l’« insurrection » du 6 janvier n’était-il pas d’affecter la certification de l’élection par l’intimidation et la coercition ? Pourquoi les accusations ou les peines n’ont-elles pas reflété cela?

La réponse est aussi simple que prévisible : la réalité du 6 janvier est loin de la rhétorique des démocrates à ce sujet. Le 6 janvier était une émeute et un embarras national, mais ce n’était pas une insurrection, une tentative de coup d’État ou la pire attaque contre l’Amérique depuis le 11 septembre ou Pearl Harbor.

Si c’était le cas, les accusations criminelles l’auraient reflété.

Dan O’Donnell est animateur de talk-show avec News/Talk 1130 WISN à Milwaukee, Wisconsin et 1310 WIBA à Madison, Wisconsin, et chroniqueur pour le John K. MacIver Institute.