Le 6 janvier, une assignation à comparaître du Comité pour des enregistrements téléphoniques privés demande un ensemble de données, des journaux d’appels aux adresses IP

EXCLUSIF – Fox News a obtenu une copie expurgée d’un avis envoyé par AT&T à un client privé après que la société a reçu une assignation à comparaître du comité de la Chambre du 6 janvier pour les relevés téléphoniques de cet individu.

« Le Centre mondial de demande légale d’AT&T répond aux citations à comparaître adressées aux sociétés d’AT&T », indique le document, qui comprend une copie de la citation à comparaître. « Nous avons reçu la citation à comparaître du Congrès ci-jointe enjoignant à AT&T de divulguer des informations sur vous, votre compte ou un ou plusieurs numéros de téléphone qui vous sont associés. »

« Par courtoisie, nous envoyons cet avis à votre adresse enregistrée pour vous permettre de contester l’assignation si vous le souhaitez », poursuit l’avis. Il ajoute que la société répondra à l’assignation d’ici le 16 décembre, à moins que le client n’engage une action en justice pour lutter contre l’assignation.

Les détails personnels sur le destinataire du sujet, y compris le numéro de téléphone cité à comparaître, sont expurgés du document obtenu par Fox News. L’assignation est une demande générale d’enregistrements électroniques associés à un numéro de téléphone spécifique.

Des partisans du président Donald Trump escaladent le mur ouest du Capitole américain, mercredi 6 janvier 2021, à Washington. (Photo AP/José Luis Magana)

Cela inclut tous les utilisateurs autorisés sur un certain compte, les adresses e-mail qui lui sont associées, la durée de service avec l’entreprise, chaque numéro de téléphone sur un compte, les numéros de série électroniques, le « [a]date d’activation et de résiliation de chaque appareil associé au compte, » « [a]ny et tous les changements de numéro et/ou de numéro de compte » et « [o]leurs numéros d’abonné ou leurs identités », y compris les adresses IP temporaires.

Plus particulièrement, l’assignation comprend une demande de « tous les appels, messages, (SMS et MMS), protocole Internet (« IP ») et enregistrements détaillés de connexion de données associés aux numéros de téléphone, y compris tous les numéros de téléphone, adresses IP ou appareils. qui communiquait avec le numéro de téléphone via des appels, des messages, des messages vocaux et des connexions de données entrants, sortants et routés remis et non remis. »

Une source du GOP a déclaré à Fox News cette semaine que des citations à comparaître avaient été envoyées non seulement à AT&T, mais également à T-Mobile et Verizon. Aucune de ces sociétés n’a répondu directement aux demandes de commentaires. Mais la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) a contacté Fox News avec une déclaration.

« Bien que la CTIA ne soit au courant des détails d’aucune demande, les opérateurs de téléphonie mobile sont obligés de se conformer à des citations à comparaître valides et de le faire tous les jours », a déclaré la CTIA.

L’assignation est signée par le président du comité du 6 janvier, le représentant Bennie Thompson, D-Miss. Le comité n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News. La porte-parole du membre du classement Liz Cheney, R-Wyo non plus.

Les citations à comparaître font suite aux ordonnances de conservation que le comité a émises aux entreprises de télécommunications en août pour une série de données relatives à de nombreuses personnes. On ne sait pas exactement quels dossiers sont actuellement cités à comparaître par le comité, mais un assistant du GOP bien informé sur les assignations à comparaître a déclaré que le comité n’en avait pas encore émis pour les enregistrements téléphoniques des membres du Congrès.

Le représentant Adam Kinzinger, un républicain de l’Illinois, prend la parole lors d’une audience du Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington, DC, le 16 septembre 2020. (Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg via .)

« Le comité a avancé dans l’émission d’assignations à comparaître aux compagnies de téléphone », a déclaré mercredi l’assistant du GOP. « Notre compréhension à ce stade est qu’ils n’ont pas assigné d’informations sur les membres, mais qu’ils assignent à comparaître les enregistrements téléphoniques de citoyens américains privés. »

« Je ne vais pas aller trop loin dans ce que nous publions. Mais nous allons y arriver – nous serons minutieux, nous irons au fond des choses », a déclaré Adam Kinzinger, membre du comité du 6 janvier, R. -Ill., a déclaré à Fox News une question sur les assignations à comparaître pour les enregistrements téléphoniques de citoyens privés mercredi.

« Je ne dirai rien à ce sujet pour l’instant », a-t-il ajouté lorsqu’il est à nouveau pressé.

Dans cette photo d’archive du 6 janvier 2021 avec la Maison Blanche en arrière-plan, le président Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement à Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin, dossier)

Cheney a simplement répondu « pas de commentaire » lorsqu’on lui a posé des questions sur de telles citations à comparaître.

Le comité du 6 janvier est chargé d’enquêter sur l’attaque du Capitole par une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump plus tôt cette année. L’attaque s’est produite après que Trump a faussement affirmé qu’il avait remporté l’élection présidentielle pendant des mois.

Les démocrates disent que le comité est crucial pour s’assurer qu’il n’y aura jamais de répétition du 6 janvier. La plupart des républicains disent qu’il s’agit d’une chasse aux sorcières hautement partisane destinée à blesser les républicains et l’ancien président.

