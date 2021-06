Le 6e État annonce la loterie des vaccins. Le vôtre sera-t-il le prochain ? 10z viral

par BN Frank, poste d’activiste :

Le Kentucky a rejoint 5 autres États qui organisent des « loteries de vaccins » controversées sur le COVID (voir 1, 2, 3).

De WDRB :

Le Kentucky annonce une loterie sur les vaccins avec des prix d’un million de dollars ; possibilités de bourses

LOUISVILLE, Ky. (WDRB) – Trois résidents du Kentucky qui ont reçu le vaccin COVID-19 vont devenir millionnaires.

Le dessin fait partie d’une incitation «Team KY Shot at a Million» annoncée par le gouverneur du Kentucky. Andy Beshear vendredi pour convaincre les Kentuckiens non vaccinés de retrousser leurs manches et de se faire tirer dessus.

“À partir de maintenant, votre coup d’espoir commence à devenir beaucoup plus intéressant”, a déclaré le gouverneur Beshear aux journalistes.