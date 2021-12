Le 700e laissez-passer de Tom Brady élève les Bucs sur les projets de loi 33-27 en OT

Tom Brady est devenu le leader des réalisations de tous les temps de la NFL et a lancé sa 700e passe de touché pour le score gagnant alors que le champion en titre du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers a remporté une victoire de 33-27 en prolongation contre les Bills de Buffalo dimanche.

Brady a lancé pour 363 verges et deux touchés, et a marqué sur un quart-arrière mis en place par la 7 143e réalisation d’une carrière inégalée de 22 ans qui comprend sept titres du Super Bowl.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Tampa Bay l’a remporté sur le catch-and-run de 58 verges de Breshad Perriman avec 5:31 à jouer en prolongation – la 700e passe de touché de la carrière de Brady, y compris les séries éliminatoires.

Malgré une avance de 21 points à la mi-temps, les Bucs (10-3) ont remporté leur quatrième match consécutif et se sont rapprochés du premier titre NFC South de Tampa Bay depuis 2007.

Brady, qui a dirigé Buffalo et remporté 17 titres de l’AFC Est au cours d’un séjour de deux décennies avec les New England Patriots, s’est amélioré à 33-3 en débuts de carrière contre les Bills. Il a battu le record de Drew Brees pour le plus grand nombre de réalisations en carrière à la fin du deuxième quart et a terminé 31 sur 46 sans interceptions.

Josh Allen a haussé les épaules d’un départ lent pour lancer pour 308 verges et deux touchés pour Buffalo. Il a également couru pour 109 verges et un touché, devenant le quatrième joueur de l’histoire de la ligue à lancer pour plus de 300 verges et également pour plus de 100 verges dans le même match.

Depuis qu’ils ont commencé 4-1, les Bills (7-6) ne ressemblaient guère à l’équipe qui a remporté son titre de première division depuis 1995 et a connu sa plus profonde séquence de séries éliminatoires en 27 ans avant de s’incliner face à Kansas City lors du match de championnat de l’AFC en janvier dernier.

Ils ont une fiche de 3-5 lors de leurs huit derniers matchs et en ont perdu deux de suite pour la première fois cette année, compromettant leurs espoirs en séries éliminatoires à quatre semaines de la fin de la saison régulière.

Les Bucs, qui ont remporté quatre matchs de suite sur les talons sur un dérapage de deux matchs, ont exposé les Bills offensivement et défensivement avant qu’Allen et la défensive n ° 1 de la ligue ne se remettent sur la bonne voie après la mi-temps.

Les problèmes de zone rouge de Buffalo ont contribué à prendre du retard, l’offensive s’étant contentée d’un placement sur un trajet à l’intérieur du 5 de Tampa Bay, les Bills étant menés 10-0 au deuxième quart.

Une tendance à trop dépendre d’Allen était également un obstacle, avec l’absence précoce d’une attaque précipitée impliquant en réalité des porteurs de ballon. Buffalo n’a couru que quatre fois pour 43 verges dans la première mi-temps, Allen enregistrant toutes les courses. La première tentative précipitée d’un porteur de ballon a eu lieu au début du troisième quart, lorsque Matt Breida a pris le snap sur un faux botté de dégagement et a perdu 3 verges en quatrième et 2 points des Bills 45.

La première course de Devin Singletary a totalisé 29 yards sur la possession suivante de Buffalo, lançant un long drive Allen terminé par un TD de 18 yards, ce qui en fait 24-10. Il s’avère que le quart-arrière des Bills ne faisait que commencer.

Allen a déplacé son équipe à une distance de frappe avec des passes de 15 verges au touché pour Dawson Knox et 4 verges pour Gabriel Davis, réduisant le déficit à 27-24 avec un peu moins de cinq minutes à jouer en temps réglementaire.

Buffalo a récupéré le ballon avec 3:05 à jouer et a réussi un entraînement de 70 verges pour forcer les prolongations avec un placement de 19 verges.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

BLESSURES

Factures : WR Emmanuel Sanders (genou) a été blessé en première mi-temps et n’est pas revenu. … Réserve RB Taiwan Jones (genou) a été blessé au premier trimestre.

Buccaneers : Ils ont joué sans S Jordan Whitehead, inactif pour la deuxième semaine consécutive avec une blessure au mollet. … Le RB Giovani Bernard (hanche) a raté la deuxième mi-temps. Le CB Jamel Dean (maladie) n’a pas non plus joué après la mi-temps.

SUIVANT

Factures : hôte de la Caroline dimanche. Ils joueront trois des quatre matchs contre des adversaires qui ont actuellement une fiche de défaites.

Buccaneers: Tampa Bay peut décrocher sa première couronne NFC South depuis 2007, lorsque ses hôtes accueillent la Nouvelle-Orléans, triple championne en titre de la division dimanche soir prochain.