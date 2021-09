Le 75e anniversaire de Freddie Mercury sera célébré avec une nouvelle vidéo

Le 5 septembre 2021 aurait été le 75e anniversaire de Freddie Mercury, donc pour marquer cette occasion importante, il y aura une série d’annonces et de publications sociales ce jour-là.

Se souvenant de l’irremplaçable Freddie Mercury à l’occasion de ce qui aurait été son 75e anniversaire, l’officiel Freddie Mercury Chaîne Youtube célèbre l’homme et l’héritage qu’il a laissé derrière lui, en s’associant au Mercury Phoenix Trust, l’organisation de lutte contre le sida fondée en son nom pour une journée de célébration d’anniversaire. Une nouvelle vidéo spécialement créée pour la journée nous rappelle des moments inoubliables du légendaire reine le leader est parti avec nous dans nos mémoires. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Ailleurs, en association avec la National Portrait Gallery, la présence emblématique de Freddie Mercury sur scène est rendue hommage avec l’exposition publique de la photo désormais emblématique de Freddie prise par Neal Preston à Wembley en 1986 que la galerie a acquise pour sa collection permanente et va exposé à partir de demain à From the Ground Up dans une nouvelle exposition en partenariat avec Brent Museums and Archives at The Library, Willesden Green à Brent.

Freddie Mercury a joué avec Queen pour Aide en direct au stade de Wembley en 1985 et à nouveau en 1986 pour le Queen’s ‘Magic’ Tour – la source de la photographie de Neal Preston. Visitez la National Portrait Gallery’s site officiel pour plus d’informations.

TikTok se joint également au chœur Ay-Oh saluant Freddie Mercury avec une campagne « Freddie 75 » proposant un t-shirt exclusif conçu sur mesure qui vise à collecter des fonds supplémentaires pour poursuivre le travail incessant du MPT dans ses efforts continus pour soutenir le VIH. /Organisations de l’aide à travers le monde.

Ailleurs dans l’actualité de Queen, l’épisode “The Greatest” de sa semaine, “Queen On Video” célèbre l’approche pionnière du groupe en matière de création de promotions, ce qui a donné lieu à des vidéos à succès vraiment mémorables. Tout au long de leur histoire, Queen a toujours su nous amuser, nous émouvoir, nous divertir et nous surprendre avec leurs vidéos, ce qui a donné lieu à certains des visuels les plus durables et les plus emblématiques de la musique rock.