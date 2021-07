Le 84 Kos Parikrama Marg à Ayodhya sera une route nationale : tout savoir

Ce parikrama est réalisé par à peine 100 à 150 fidèles par an. (Image représentative)

84 Kos Parikrama Marg : Le 84 Kos Parikrama Marg autour d’Ayodhya dans l’Uttar Pradesh est déclaré autoroute nationale, comme l’a annoncé le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari dans un article sur Twitter la semaine dernière. Il a dit qu’un projet de notification avait été publié à cet effet, et la décision du Centre a été bien accueillie par CM Yogi Adityanath. Le ministre en chef a déclaré que cette décision était une étape vers la restauration de l’ancienne gloire d’Ayodhya, ajoutant que la nouvelle route nationale stimulerait également le tourisme religieux, selon un rapport publié dans IE.

Ayodhya a trois parikramas – 5 kos, soit environ 15 km, 14 kos, soit 42 km, et 84 kos, soit environ 275 km – et tous sont en relation avec Lord Ram, c’est pourquoi ils ont une signification religieuse. Alors que le parikrama de 5 kos fait le tour du cercle intérieur d’Ayodhya dans lequel se trouvait le cœur du royaume de Lord Ram, le parikrama de 14 kos concerne la principale ville d’Ayodhya telle qu’elle était à l’époque. Le parikrama de 84 kos, cependant, touche tous les lieux importants liés au royaume de Lord Ram.

Sur les rives de la rivière Manorama, à environ 20 km de la ville d’Ayodhya, il est dit que le roi Dasharath, père de Lord Ram, a effectué un Yajna, pour être béni avec des vaccins. En conséquence, le parikrama de 84 kos commence et culmine à partir de cet endroit où le Yajna a eu lieu, et cet endroit s’appelle maintenant Makhaura, situé à Basti, avec le parikrama d’une durée d’environ 22 jours. Le parikrama se fait à pied et sur tout le parcours, il y a 25 arrêts ainsi que plus d’endroits pour se reposer. Ce parikrama est réalisé par à peine 100 à 150 fidèles par an, contre des milliers de ceux qui peuvent compléter les deux autres parikramas plus courts.

Cependant, le parikrama se compose actuellement de 15 routes pour la plupart à voie unique, et elles traversent cinq districts différents, c’est pourquoi il serait difficile de transformer la route en autoroute nationale, a ajouté le rapport.

