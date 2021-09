Le 9-1-1 a recréé une scène emblématique de Jurassic Park avec des alpagas, et les fans ont des pensées

Pour moi, la fin de l’épisode me laisse assez soulagé que toute l’heure n’ait pas été pessimiste. Athéna appris que violeur en série et agresseur Jeffrey Hudson s’était évadé après l’attaque contre Lou (bien que Lou ait heureusement survécu) et a ciblé sa famille, kidnappant son fils avant qu’elle ou Bobby puisse rentrer à la maison. Ce scénario devrait aboutir la semaine prochaine et, espérons-le, avec une résolution qui signifie que le jeune garçon rentrera à la maison sain et sauf, mais c’est suffisamment intense pour que je sois heureux de revenir sur la prise d’alpaga sur Jurassic Park.