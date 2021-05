Le 9-1-1 a-t-il déjà révélé le destin final de ce personnage majeur après le Brutal Cliffhanger?

Je ne vois aucun moyen que le 9-1-1 puisse renvoyer Eddie à la maison après avoir pris une balle dans la poitrine comme ça, il est donc naturel que quelqu’un doive dire à Christopher qu’il faudrait un certain temps avant qu’Eddie puisse rentrer à la maison. . Si Eddie meurt, Buck annoncer la nouvelle à son fils pourrait être le point culminant émotionnel de la finale de la saison 4, et je ne vois tout simplement pas le 9-1-1 mettre cela dans la promo. Pour mon argent, Eddie va survivre et ne pas rentrer tout de suite à la maison, mais il finira par rentrer à la maison.