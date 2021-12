Le A Ma Maniére Jordan 1 est le meilleur conteur

Nous vivons un âge d’or dans la culture sneaker.

Il y a tellement de chaussures publiées chaque semaine par un certain nombre de marques différentes. Les sneakersheads peuvent littéralement faire leur choix sur ce que sera leur prochaine trouvaille. Nous vivons également à une époque où les baskets OG sont à portée de main grâce aux plateformes du marché secondaire.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, il est plus difficile que jamais de s’emparer d’une sneaker même très convoitée.

Chaque semaine, nous le voyons sur l’application SNKRS de Nike, sur CONFIRMED d’Adidas, avec diverses baisses de New Balance. Il y a si peu de paires que vous avez besoin d’un bot pour les acheter. Ou vous pouvez simplement aller directement sur le marché secondaire et payer des prix de revente majorés pour une chaussure que vous voulez vraiment.

Et ce sont les gens qui aiment cette culture – les Noirs et les bruns qui l’ont intégrée à ce qu’elle est – sont souvent ceux qui ne participent pas à cause de toutes ces barrières à l’entrée.

C’est l’histoire de « Airness ». C’est l’histoire que nous raconte A Ma Maniére Jordan 1. C’est une histoire sur la gentrification des baskets.

Sykes et son équipe décomposent tout dans le dernier épisode de Special Delivery. Tapez.