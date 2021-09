Le A-Train des garçons a maintenant son propre clip vidéo, et ça bosse un peu

L’existence du clip lui-même n’est pas nécessairement une surprise, étant donné que The Boys, nominé aux Emmy Awards, a déjà béni le monde avec une coupe visuelle élargie de “Never Truly Vanish” de Starlight, qu’elle a chanté dans la saison 2 pour les funérailles de Translucent. Et je suppose que ce n’est pas surprenant que “Faster” de A-Train claque aussi fort que pour une chanson qui est essentiellement une parodie dont les paroles sont chargées de phrases sur la rapidité. Bien sûr, “Never Truly Vanish” a une production vraiment luxuriante et sonne techniquement bien, mais ses origines satiriques sont étalées partout. “Plus rapide”, quant à lui, ressemble à quelque chose que les gens écouteraient à la radio dans The Boys sans avoir à suspendre beaucoup d’incrédulité.