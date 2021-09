Le Advertising Club élit Partha Sinha à la présidence

Partho Dasgupta continuera en tant que membre du comité de gestion en tant que président sortant pour l’année à venir.

Le Club de la publicité a annoncé vendredi le comité de gestion de l’exercice en cours, lors de sa 67e assemblée générale annuelle. Partha Sinha, présidente – réponse Bennett, Coleman & Co. Ltd., a été élue pour diriger l’organisme.

«Nous avons une équipe de direction très puissante cette année et nous voulons faire un engagement significatif avec la communauté de la publicité, des médias et du marketing. Les 16 derniers mois ont été très difficiles pour la fraternité et nous aimerions nous assurer que nous travaillons en étroite collaboration avec tout le monde pour récupérer une partie du mojo. Notre objectif principal restera l’excellence. Nous célébrerons l’excellence, formerons les gens pour créer l’excellence et créerons des forums où les gens pourront échanger des pensées et des idées autour de l’excellence », a déclaré Sinha.

Les membres du bureau du Advertising Club pour 2021-2022 sont Partha Sinha, présidente; Rana Barua, vice-président, Shashi Sinha, secrétaire ; Mitrajit Bhattacharya, co-secrétaire ; Bhaskar Das, trésorier. Les membres du comité de gestion sont Punitha Arumugam, Vikram Sakhuja, Ajay Kakar, Debabrata Mukherjee, Rahul Johri, Aditya Swamy et Pradeep Dwivedi.

En outre, la liste des professionnels de l’industrie cooptés comprend Raj Nayak, Sonia Huria, Sidharth Rao. Avinash Pant, Kartik Sharma, Ajay Chandwani, Sapangeet Rajwant, Namrata Tata, Rathi Gangappa, Sabbas Joseph, Sanjay Adesara, Vikas Khanchandani, Malcolm Raphaël.

Pendant ce temps, Partho Dasgupta continuera en tant que membre du comité de gestion en tant que président sortant pour l’année à venir.

Fondé en 1954, The Advertising Club est un organisme industriel de 67 ans qui offre une plate-forme aux professionnels de la publicité, du marketing, des médias, de la recherche et de la communication pour s’enrichir de l’expérience de chacun. La mission du Club est de créer des forums et des événements pour aider ses membres à améliorer leurs compétences professionnelles, élevant ainsi les normes de la publicité indienne.

