par Matt Taibbi, TK News :

Un pilote du sud-ouest obtient des comparaisons avec ISIS pour avoir plaisanté dans un haut-parleur, alors que les experts continuent d’oublier en masse les quatre années précédentes

Asha Rangappa, agent spécial du FBI devenu analyste politique de CNN – mon Dieu, ce résumé ne semble pas surprenant, n’est-ce pas? – a tweeté ceci hier soir :

À titre d’expérience, j’aimerais qu’un pilote de @SouthwestAir dise « Longue vie à ISIS » avant de décoller. Je suppose que 1) l’avion serait immédiatement cloué au sol ; 2) le pilote a tiré ; et 3) une déclaration émise par la compagnie aérienne en quelques heures – Asha Rangappa (@AshaRangappa_) 31 octobre 2021

Mettez votre casque d’ironie, cela va être un long trajet. Rangappa faisait référence à une histoire impliquant un pilote de Southwest Air qui a fait la une des journaux en disant : « Allons-y, Brandon ! lors d’un vol Houston-Albuquerque. Assis sur ce vol, incroyablement, se trouvait une journaliste de l’AP nommée Colleen Long qui écrivait un article intitulé «Comment« Let’s Go Brandon »est devenu le code pour insulter Joe Biden.«

Comment est-ce arrivé? Le 2 octobre, lors d’une course NASCAR au Talladega Superspeedway en Alabama, une foule a chanté « Fuck Joe Biden ! après que Brandon Brown, 28 ans, ait remporté une course. La journaliste de NBC, Kelli Stavast, a interviewé Brown pendant les chants et a rapidement parlé d’eux en disant: «Vous pouvez entendre les chants de la foule. Allons Brandon !

L’expression est depuis devenue un cri de guerre pour les gens de tout le pays, étant à la fois une brûlure sur Biden, la presse anxieuse à l’aérographe et les conglomérats d’entreprises qui prennent des mesures préventives pour essayer d’empêcher que de telles explosions ne s’assombrissent à nouveau. La porte de l’Amérique (« NASCAR et NBC ont depuis pris des mesures pour limiter le « bruit ambiant de la foule » pendant les interviews », comme l’a dit l’AP).

Maintenant, l’agent de la WFBI, Rangappa, a essentiellement déclaré « Allons-y, Brandon ! » l’équivalent d’un cri de guerre d’ISIS. Le soutien de la part des collègues de la presse/natsec (y a-t-il une différence ?) a été instantané. « Donald Trump a essayé de renverser la démocratie américaine et au moins un pilote de Southwest Airlines pense que c’est très bien », a crié SV Date de HuffPo. « Venez voler dans les cieux extrémistes », a sonné la mascotte officielle de la #Résistance, Aaron Rupar. Ensuite, il y avait la collègue pipelinière de Rangappa à CNN, l’ancienne responsable de la sécurité intérieure, Juliette Kayyem :

Si @SouthwestAir ne fait rien, chaque passager de ce vol a qualité pour déposer une plainte auprès de @FAANews et il doit le faire. Southwest sera alors contraint d’enquêter ou de le défendre. Amusez-vous avec ça. Pas de déconner dans l’air. Règle de la ligne lumineuse. https://t.co/L7VlZWJ0SU – Juliette Kayyem (@juliettekayyem) 30 octobre 2021

Est-il vraiment possible que ces personnes ne comprennent pas qu’elles se font troller ? Une partie de la blague de « Let’s Go Brandon », bien sûr, est que vous ne pouviez pas passer cinq minutes pendant la dernière administration sans entendre quelqu’un en perles ou en nœud papillon crier « Fuck Trump ! » Je ne me souviens pas que Rangappa ait publié des tweets « Osama de Niro » après cette célèbre apparition aux Tony Awards :

La plus grande partie du « Let’s Go Brandon! » gag est que de telles explosions pendant les années Trump n’étaient pas seulement non condamnées, elles étaient célébrées, car les experts et les journalistes nous ont dit pour la première fois directement que les insultes profanes des présidents étaient acceptables. « Les commentaires de Robert de Niro aux Tony Awards deviennent viraux », a déclaré CNN perplexe, dans une histoire citant l’artiste Ferrari Shepard disant: « Robert de Niro est mon rappeur préféré. »

