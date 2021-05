le At. Levante se rend au stade de Badalona pour conclure le championnat

22/05/2021 à 12:23 CEST

le Badalona reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du À. j’ai soulevé dans le État municipal de Badalona lors de leur huitième duel dans la deuxième phase du deuxième B.

le Badalona Il atteint le huitième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 contre le Hercule dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec 22 buts pour et 21 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le À. j’ai soulevé a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Lleida Esportiu, de sorte qu’un triomphe sur le Badalona Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase du deuxième B, elle a remporté l’un d’entre eux et a reçu 28 buts contre et en a marqué 18 en faveur.

En tant que local, le Badalona Il a un bilan d’une victoire et d’un match nul en deux matches disputés dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra s’efforcer de gagner. Aux sorties, le À. j’ai soulevé a un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu qui le mesurera avec le Badalona.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le État municipal de Badalona, en fait, les chiffres montrent deux défaites et cinq nuls en faveur de la Badalona. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les À. j’ai soulevéEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Badalona et le À. j’ai soulevé Dans ce tournoi, il a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur des locaux.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, on peut voir que les deux équipes sont séparées par six points en faveur de Badalona. À ce moment, le Badalona il a 33 points et est en cinquième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 27 points et occupent la septième place du championnat.