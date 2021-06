Le ‘Azzurra’ veut sceller une phase de groupes vierge

L’équipe italienne, déjà classée pour les huitièmes de finale du Championnat d’Europe, cherche ce dimanche aux JO de Rome à recoller sa première place du groupe A lors de la troisième journée contre le Pays de Galles, pour lequel un point suffirait à garantir son présence en tant que deuxième au tour suivant, les huitièmes de finale.

Les ‘Azzurra’, leader du groupe avec plein de points (6), n’ont pas encore montré de signes de faiblesse dans le tournoi continental, où ils ont résolu leurs engagements contre la Turquie (0-3) et la Suisse (3-0) avec des buts. dans lequel il a réussi à garder sa cage inviolée pour la dixième fois consécutive ; Il n’a plus marqué de but depuis octobre 2020 et en a marqué 31 depuis.

Légères rotations

Une grande partie de ce crédit réside dans la fiabilité de Gianluigi Donnarumma, qui signera dans les prochaines heures comme gardien du Paris Saint-Germain, et une défense solide composée de Giovanni di Lorenzo, de Naples et Léonard de Spinazzola, de Roma comme arrières latéraux et les Juventinos Bonucci Oui Chiellini comme paire centrale.

Cependant, une blessure musculaire privera le capitaine italien de jouer ce dimanche, et sa place dans l’axe des arrières pourrait être occupée par le joueur de la Lazio. Francesco Acerbi, qui l’a déjà remplacé lorsqu’il a dû abandonner le duel contre les Helvètes. En outre, Roberto Mancini prévoit d’inscrire les joueurs avec moins de minutes pour rafraîchir l’équipe pour le deuxième tour.

Au sein de ces rotations, l’ancien entraîneur de City pourrait donner accès à Marco Verratti, blessé avant le début du tournoi et qu’il pourrait jouer ses premières minutes en Eurocup contre l’équipe britannique, donnant l’alternative à Manuel Locatelli ou alors Nicol Barella dans la moelle épinière.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Un point reviendrait aux Italiens pour avancer en tant que premier, et un seul point suffirait également au Pays de Galles pour confirmer comme deuxième, ce qui déclenche les alarmes « biscotto » à Rome. Les de Robert Page ils gèrent quatre unités, et une seule défaite et la victoire de la Suisse (1) contre la Turquie les condamneraient à la troisième place ; s’ils gagnent, en revanche, ils seraient premiers.

Le nul de la première journée face aux Suisses (1-1) a laissé place à la victoire face à l’équipe ottomane (0-2), où Gareth Bale n’a pas pu être libéré après avoir raté un penalty contre Çakir qui a laissé sans effet les objectifs de Aaron Ramsey Oui Connor Roberts. Désormais, le madridista espère enfin revenir dans le tournoi, après le bon match qu’il a scellé contre l’équipe ottomane. A priori, le choc laissera les deux équipes en huitièmes de finale, quoi qu’il arrive en Turquie-Suisse.

Les files d’attente probables

Italie: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson ; Locatelli, Jorginho, Barella ; Berardi, Belotti et Chiesa.

gallois: Salle; Roberts, Mepham, Rodon, Davies ; Morrell, Allen, Ramsey ; Bale, James et Moore.

Arbitre: Ovidiu Hategan (Roumanie).

Stade: Olympique de Rome (22 700 spectateurs).

Heure: 18.00h.