Le babillage du boycott du baseball de Trump sur Newsmax est totalement incohérent ⋆ .

Le cycle actuel de l’actualité regorge de problèmes critiques qui sont importants pour le peuple américain. Nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mortelle. Le Congrès vient d’adopter un projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars et envisage une législation sur les infrastructures qui pourrait générer 2,2 billions de dollars supplémentaires. Un procès d’importance nationale est en cours à Minneapolis pour décider du sort du policier accusé du meurtre de George Floyd. Mais les médias de droite ont d’autres priorités.

Naturellement, des réseaux comme Fox News, Newsmax et OANN ne se préoccupent que de questions qu’ils peuvent faire tourner pour dénigrer le président Biden et d’autres démocrates. Ainsi, leurs principales histoires ne font pas partie de celles énumérées ci-dessus. Au lieu de cela, ils sont obsédés par l’idée que Biden aurait pu avoir quelque chose à voir avec la Major League Baseball déplaçant leur All-Star Game d’Atlanta à Denver. Cette délocalisation était entièrement la décision de la MLB, en raison de l’adoption par la Géorgie d’un projet de loi visant à supprimer les droits électoraux des démocrates en général et des personnes de couleur en particulier.

Dans un exemple particulièrement révélateur de la vacance intellectuelle du poste conservateur, Trump a appelé Newsmax pour se plaindre de son mécontentement à l’égard du passe-temps américain. Ce qui a conduit à cet échange bizarre:

Heather Childers: Alors, devrions-nous boycotter le baseball?

Atout: Eh bien, je ne suis tout simplement pas intéressé par le baseball depuis quelques années. Ce n’est tout simplement pas approprié. Vous voulez trouver un jeu. C’est sur toutes les chaînes, et pourtant vous ne trouvez rien. C’est la chose la plus étrange. C’était une bonne chose facile à suivre. Et vous savez ce que je veux dire par là. C’était sur un réseau et c’était beau et bon et beau. Aujourd’hui, vous ne savez même pas ce que vous regardez. Alors je dirais « Boycotter le baseball? » Pourquoi pas?

X

«Vous voulez trouver un jeu. C’est sur toutes les chaînes, et pourtant vous ne trouvez rien. C’est la chose la plus étrange »- sur Newsmax, Trump se plaint de ne plus aimer le baseball parce que c’est sur trop de chaînes de télévision pic.twitter.com/hWXgqCwXgj – Aaron Rupar (@atrupar) 6 avril 2021

WUT? Alors maintenant, Trump pense que le baseball n’est «pas approprié»? Et il ne trouve pas de jeu à la télé parce qu’il est sur toutes les chaînes? Il est parfaitement clair que Trump ne sait pas ce qu’il dit. Mais il conclut tout de même que le sport doit être boycotté pour le rendre à nouveau «beau et bon et beau». C’est le même gars qui a rabaissé Biden en luttant cognitivement. (bien que même un sondage Fox News montre que la plupart des électeurs disent que Trump est celui qui est mentalement malsain).

[NOTE: Heather Childers is a former Fox News presenter who once wondered in a tweet whether Obama threatened To kill Chelsea Clinton.]

Quant à Fox News, leur correspondant à la Maison Blanche, Peter Doocy, a été victime de encore une autre «bombe Psaki» après avoir interrogé l’attachée de presse de Biden, Jen Psaki sur la situation de la MLB:

Doocy: La Maison Blanche est-elle préoccupée par le fait que la Major League Baseball déplace son All-Star Game au Colorado, où les règles de vote sont très similaires à celles de la Géorgie?

Psaki: Eh bien, permettez-moi de réfuter les premiers points que vous avez soulevés. Permettez-moi d’abord de dire sur le Colorado, le Colorado vous permet de vous inscrire le jour des élections. Le Colorado a le vote par courrier où ils envoient à 100% de leurs habitants dans l’État qui sont éligibles. […] Je pense qu’il est important de se souvenir du contexte ici. Le projet de loi de la Géorgie repose sur un mensonge.

X

PETER DOOCY: Le PM est-il préoccupé par le fait que la MLB déplace son All Star Game au Colorado, où les règles de vote sont très similaires à celles de la Géorgie? PSAKI: Permettez-moi de réfuter cela. Le CO a une inscription le jour même, un vote par correspondance universel… il est important de se souvenir du contexte. Le projet de loi GA est construit sur un mensonge pic.twitter.com/TaDLU0mYNP – Aaron Rupar (@atrupar) 6 avril 2021

La presse de droite n’est pas du tout préoccupée par l’aspect droit de vote de cette histoire. Ils s’inquiètent seulement de savoir si les entreprises, que les conservateurs considéraient comme des sources fiables de soutien et de dons, se recroquevillent maintenant sous le poids de prétendus intimidateurs démocrates. Par conséquent, des gens comme le chef de la minorité sénatoriale du GOP, Mitch McConnell, sont fustiger les sociétés et menacer de révoquer les avantages fiscaux que les républicains les ont déversés pendant des décennies.

Donald Trump a même pesé ordonner à ses fidèles de boycotter pas seulement le baseball, mais Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, UPS, Merck et de nombreuses autres entreprises qui ont eu l’audace de défendre les droits de vote lorsque leurs clients le réclamaient.

Néanmoins, les conservateurs sont catégoriques sur le fait que tout cela est en quelque sorte la faute de Biden. Le Comité national républicain a même tweeté que Biden avait ordonné à la MLB de déplacer le All-Star Game. Mais ce qui est drôle à ce sujet, c’est que la vidéo qu’ils ont publiée prouve qu’il n’a rien fait de tel. Il a simplement exprimé son soutien à une décision qu’ils prenaient eux-mêmes. Mais la droite ne s’est jamais laissée enliser par la réalité auparavant. Pourquoi devraient-ils commencer maintenant?

REMARQUE: Twitter a récemment suspendu le compte News Corpse après 11 ans sans donner de raison. Donc, si quelqu’un veut tweeter des articles de mon site Web, n’hésitez pas à le faire souvent et à plusieurs reprises. Assurez-vous également de visitez et suivez News Corpse sur Instagram. Merci pour votre aide.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!